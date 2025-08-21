Hincha de la "U" en riesgo vital es de La Calera: Municipio habilitó una cuenta para que la familia pueda viajar a Buenos Aires

Oriundo de La Calera es Gonzalo Alfaro, de 33 años, el hincha de Universidad de Chile que cayó desde el borde de la tribuna popular del estadio Libertadores de América, en el marco de los violentos incidentes con la barra local de Independiente de Avelleneda.

El hombre cayó desde una altura considerable, resultado con lesiones graves; todo esto, mientras un centenar de barristas argentinos ingresó a la galería azul para cobrar venganza por los hechos de violencia registrados minutos antes por los chilenos.

Al verse acorralado, Gonzalo Alfaro escaló las rejas y cayó desde una gran altura, aún sin determinarse si se lanzó para evitar un linchamiento o si fue empujado por un rival.

Al respecto, el alcalde de La Calera, Johnny Piraíno, comentó que "lo que debió ser una jornada deportiva, se ha transformado en una situación gravísima para un calerano que fue a presenciar un encuentro deportivo a Avellaneda, en Buenos Aires".

Junto a condenar la situación, que calificó como "lamentable", el jefe comunal informó que la víctima es hijo de un funcionario del Departamento de Salud del Municipio.

"Como Municipalidad estamos haciendo contención, acompañando a la familia, vinculándonos con la Embajada en Argentina para poder saber el estado actual de salud de este joven que es calerano y que hoy necesita del apoyo de cada uno de ustedes".

Y es que desde la casa edilicia calerana pusieron a disposición una cuenta de ahorro para que la familia pueda reunir los recursos necesarios que les permita viajar hasta Buenos Aires para acompañar a su hijo en este proceso de cirugías y recuperación.

