Hijuelas suspende las clases en establecimientos educacionales municipales por sistema frontal

El Municipio de Hijuelas informó la suspensión de las clases en las escuelas, liceo y jardines infantiles municipales para este miércoles 7.

La medida preventiva se tomó por las precipitaciones que se extenderán durante este miércoles y que ya llevan cerca de 30 milímetros de agua caída en la comuna.

La alcaldesa Verónica Rossat dio a conocer que “estamos dentro de un frente de mal tiempo, donde dentro de las próximas horas y hasta las 6 de la mañana aproximadamente van a llover alrededor de 50 milímetros”.

Añadió que “eso para nuestra comuna es mucho, más aún que ya han llovido casi 30 milímetros. Entonces eso hace que en poco tiempo tengamos 80 milímetros. El problema más grave es que está lloviendo a baja altura, sobre la nieve y eso produce el aumento del caudal, posibles desbordes”.

La jefa comunal indicó, además, que equipos municipales se mantendrán monitoreando constantemente el río Aconcagua, canales y esteros, para detectar posibles crecidas de caudales.

Informó que “en la parte social estamos entregando nylon para la gente que está teniendo problemas en sus techos. Además, estamos acudiendo a domicilios donde puedan tener problemas de inundación en sus viviendas”.

Sobre la suspensión de clases en establecimientos educacionales, la alcaldesa dijo que “la protección, el cuidado de nuestros niños, está primero. (…) La salud está primero”.

Finalmente, sostuvo que el servicio de transporte y alimentación en los recintos educaciones se mantendrá funcionando.

PURANOTICIA