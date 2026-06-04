Hijo de víctima del ataque armado en Rodelillo asegura que su padre recibió una bala loca: "Estamos aburridos de la delincuencia"

Profunda indignación manifestó Eduardo Hermosilla, hijo de uno de los ocho heridos que dejó el brutal ataque armado registrado la noche de este miércoles 3 de junio en el cerro Rodelillo de Valparaíso, hecho que además cobró la vida de una joven de 19 años.

Su padre, un adulto mayor de 74 años, fue alcanzado por un proyectil cuando se encontraba en las inmediaciones del lugar donde desconocidos, a bordo de un vehículo, abrieron fuego contra un grupo de personas en el pasaje María Labrín.

"Esto sucedió anoche como a las 21:20, cuando yo salí a comprar. Me demoré cinco minutos en comprar, volví al departamento y cuando llego me dicen que me devuelva porque mi padre estaba en el suelo debido a que le llegó una bala loca", relató.

El hombre explicó que acudió rápidamente al lugar tras recibir el llamado y se encontró con una escena caótica. Su relato comienza indicando que "yo corrí, salí del departamento lo más rápido posible y en el momento en que llego allá vi que no era solamente mi padre, pues había más gente accidentada por esta situación".

Hermosilla sostuvo que decidió entregar su testimonio para expresar el cansancio que, a su juicio, existe entre los vecinos frente a los hechos de violencia, afirmando que "estoy dando esta entrevista porque la gente de Valparaíso ya está aburrida de la delincuencia. Escuchamos al Presidente hablar en su Cuenta Pública sobre la seguridad, pero no escuché nombrar la seguridad de Valparaíso, que está abandonado".

También aseguró que "no puede ser que nuestros hijos estén inseguros afuera. Nosotros pedimos seguridad para la familia. Antiguamente uno podía estar en las calles tranquilamente, pero ahora no se puede. El país ha cambiado. Hay pocos carabineros".

Respecto a la atención de emergencia a su padre en el Hospital Carlos van Buren de Valparaíso, el hijo de la víctima indicó que "yo estuve desde las 9 y media porque me lo traje yo en el auto porque la ambulancia se demoró una hora".

Asimismo, relató que "desde las 10:00 de la noche estoy acá. Ahora hace poco me avisaron que salió de pabellón porque ni siquiera me dijeron dónde estaba, qué sucedía y qué pasó. Recién me dijeron que salió de pabellón y que entró a Traumatología".

El vecino insistió en que su padre no tenía relación alguna con los hechos que son investigados por la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, manifestando que "mi padre es de la tercera edad, 74 años, y él no tiene nada que ver. Iba pasando por la calle y le pasa esto. No tienes seguridad ni siquiera cerca de tu hogar".

También defendió a las demás personas afectadas por la balacera asegurando que "conozco a cada uno de los accidentados y no tienen nada que ver con las cosas que pueden andar hablando. Son algunos menores de edad, amigos de hijos de años, que son niños que sanamente... no te puedo hablar mal de ellos porque los ubico".

Finalmente, formuló un llamado directo a las autoridades, a quienes dijo que "a nosotros lo que nos da rabia es que ya estamos aburridos de la delincuencia. Estamos aburridos que nuestros hijos y nuestras familias no puedan andar en las calles. Señor Presidente, yo le pido seguridad porque el país ya cambió y eso todo el mundo se está dando cuenta, y hay que hacer algo, no solamente palabras y palabras".

Cabe recordar que el ataque ocurrió cerca de las 21:40 horas en la intersección de avenida Rodelillo con pasaje María Labrín, cuando sujetos armados a bordo de un vehículo dispararon en múltiples ocasiones contra un grupo de personas. El hecho dejó una joven de 19 años fallecida y otros ocho lesionados, dos de ellos en riesgo vital.

PURANOTICIA