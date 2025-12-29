Hidratación, ventilación y climatización: las claves del Colegio Médico para no sufrir con las altas temperaturas en la Quinta Región

Con un llamado a cuidarse tanto dentro como fuera de la casa, el Colegio Médico abordó la Alerta Roja por calor extremo decretada por Senapred en toda la región de Valparaíso, debido a las altas temperaturas que se registrarán esta semana.

Vigentes se mantienen dos alertamientos meteorológicos para la zona, ambos asociados a eventos de altas temperaturas extremas en sectores del litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos de la región de Valparaíso.

Desde el Servicio Nacional para la Prevención y Respuestas ante Desastres indicaron que "con la declaración de esta Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar, dada la extensión y severidad del evento".

Bajo este contexto, Puranoticia.cl tomó contacto con el Dr. Luis Ignacio de la Torre, presidente regional del Colegio Médico en Valparaíso, quien ahondó en las medidas preventivas que debe tomar la población frente a las altas temperaturas.

"En esta etapa de final de año es muy importante que conversemos acerca de las medidas para prevenir las enfermedades que se asocian a las altas temperaturas. Y en ese sentido tenemos que hablar, por ejemplo, de la ventilación de los espacios y a veces incluso el uso de sistemas de climatización, especialmente con los lactantes y con los adultos mayores. Preocuparnos de que se mantengan bien hidratados", expuso.

En el caso de los lactantes, explicó que esto se genera a través de la leche materna; mientras que en el caso de los adultos mayores, recomendó que puedan tener suficiente hidratación, ya sea con agua o infusiones que puedan tener de libre acceso.

En cuanto a las personas postradas, recordó que "requieren de un cuidado especial de parte de sus cuidadores o cuidadoras, precisamente para controlar que no estén sobreabrigados, que pueden generar mayor temperatura corporal e incluso confundirse con fiebre y también deshidratación cuando hay altas temperaturas".

El Dr. De la Torre precisó que "el uso de cortinas o persianas con blackout va a reducir bastantes grados la temperatura dentro de una habitación. ¿Y qué pasa en el exterior? Usar gorros, sombrillas o quitasoles, si estamos al exterior y todas las medidas de prevención de las enfermedades que se asocian a los golpes de calor".

Finalmente recalcó que es importante una "buena hidratación, protectores solares y el uso de gorros o quitasoles si es que va a ir a la playa. Así que en esta época de final de año es importante cuidarse dentro y fuera de la casa de las altas temperaturas".

