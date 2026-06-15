Hermanos de 15 y 17 años pierden su libertad por secuestro de una joven en Quillota: la utilizaron para presionar a un tercero

Dos hermanos de 15 y 17 años quedaron sujetos a la medida cautelar de internación provisoria luego de ser formalizados por su presunta participación en el secuestro de una joven de 23 años en la comuna de Quillota.

El caso quedó al descubierto luego que un hombre contactara a Carabineros para denunciar que una amiga estaba siendo retenida contra su voluntad por desconocidos que la mantenían bajo amenazas en un inmueble de villa Los Aromos.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, los imputados llegaron al domicilio de la víctima portando armas de fuego, con las cuales la intimidaron y la mantuvieron retenida, todo esto mientras intentaban ubicar a un tercero con quien buscaban resolver un conflicto registrado días antes.

Para ello, utilizaron el teléfono celular de la mujer y realizaron una videollamada en redes sociales, instancia donde el hombre pudo observar que la joven se encontraba en el interior del inmueble bajo amenaza de individuos armados, quienes le exigieron concurrir al lugar advirtiéndole que podrían causarle daño si no lo hacía.

Tras recibir la denuncia, carabineros se trasladaron hasta la vivienda junto a funcionarios de distintas unidades policiales. Una vez en el lugar, los efectivos lograron establecer que la mujer efectivamente se encontraba retenida, procediendo a su rescate.

Durante el operativo policial fueron detenidos dos adolescentes, quienes intentaron ocultarse al interior de la vivienda. Además, los funcionarios uniformados incautaron dos pistolas de fogueo que estaban en poder de los imputados.

Según la declaración entregada por la víctima, los sujetos ingresaron sin autorización a su domicilio, la amenazaron con armas y le impidieron abandonar el lugar o solicitar ayuda. Asimismo, la joven aseguró que utilizaron sus redes sociales para contactar al tercero al que buscaban intimidar.

Los antecedentes reunidos permitieron a la Fiscalía formalizar a ambos menores por los delitos de secuestro, amenazas y porte de arma de fuego y municiones. Tras escuchar los argumentos de las partes, el Juzgado de Garantía de Quillota decretó la internación provisoria de los imputados y fijó un plazo de 120 días para la investigación.

PURANOTICIA