Heladas de hasta -4°C obligan al cierre preventivo de la Cuesta La Dormida en Olmué

Las bajas temperaturas continuarán marcando el inicio de la semana en la zona central del país. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó mínimas de hasta -4°C para este lunes 6 de julio y emitió un nuevo aviso por heladas que abarca desde la región de Valparaíso hasta la del Biobío.

En la región de Valparaíso, el fenómeno afectará principalmente la Cordillera de la Costa, además de la precordillera y los valles precordilleranos, donde se esperan las temperaturas más bajas durante las primeras horas de la jornada.

La DMC advirtió que estas condiciones pueden favorecer la formación de escarcha, incrementando el riesgo de accidentes debido al pavimento resbaladizo, especialmente en sectores rurales y rutas interiores.

Ante este escenario, las autoridades determinaron el cierre preventivo de la Cuesta La Dormida debido a la presencia de hielo sobre la calzada.

La medida se adopta producto de las condiciones de hielo en la ruta, por lo que se hizo un llamado a adoptar las medidas de seguridad necesarias para transitar.

Cabe hacer presente que el cierre comenzó a regir a las 20:00 horas del domingo 5 de julio. En la comuna de Olmué, el corte de tránsito se implementó en el kilómetro 15 de la ruta F-100, a la altura del acceso al sector Camarico. En cuanto a su reapertura, se indicó que dependerá de la evolución de las condiciones climáticas y de seguridad.

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