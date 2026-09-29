"Hay que tener coraje": Alcalde de Villa Alemana atribuye alza en su aprobación a resultados en materia de seguridad y orden

Un significativo repunte de la percepción ciudadana en la región de Valparaíso evidenció la «Encuesta de Opinión Política 2026», desarrollada por la Fundación Piensa. El estudio, que mide el desempeño de las autoridades en las diez comunas más pobladas de la zona, situó al alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, con un 69,0% de conocimiento público y un 35,4% de evaluación favorable, incrementando en 15,8 puntos porcentuales su desempeño del año previo.

Según detalló el investigador del centro de estudios, Juan Fierro, se trata del único edil regional que registra un alza estadísticamente real, la cual coincide con un repunte en áreas de gestión municipal como el orden del comercio informal y la iluminación vial.

RESPALDO AL TRABAJO DE CAMPO

Tras conocerse los datos del sondeo, el jefe comunal de Villa Alemana, conversó con Puranoticia.cl y valoró el repunte como un logro colectivo derivado de la presencia permanente en los barrios y el trabajo conjunto con los funcionarios: "Yo creo que es un premio al trabajo, principalmente, porque yo siempre he dicho: cuando uno trabaja y trabaja bien, los resultados se dan solos".

Estay explicó que su impronta responde a una visión técnica de la administración pública más que a dogmas tradicionales: "Yo no vengo del mundo político duro. Para mí esto es un trabajo (…) los alcaldes somos autoridades, pero somos pasajeros, tenemos que dejar una huella".

Asimismo, remarcó la amplitud de la brecha positiva registrada tras reducir de manera sostenida el nivel de desaprobación comunal y consolidar la confianza con la ciudadanía y los dirigentes vecinales.

"No solamente subí prácticamente 15,4 puntos, sino que además casi bajé 16 (puntos) en el rechazo (…) Me decía gente de Piensa que me llamó después: 'Oiga, esto no lo habíamos visto nunca' (…) Este es un tema de confianza, hay un trabajo con los funcionarios municipales, que la verdad están muy comprometidos con la ciudad, un trabajo de los dirigentes vecinales (...) la gente ve resultados".

PLAN DE SEGURIDAD

Uno de los ejes claves expuestos en la medición radica en la recuperación de los espacios públicos. Respecto a la erradicación del comercio informal en el sector céntrico, Estay detalló los factores operativos de la medida y la voluntad política requerida para concretarla.

"Fuimos una de las comunas que en tres meses sacó el comercio informal. Hoy día Villa Alemana no tiene comercio informal porque había más de 200 comerciantes ambulantes en el centro donde no se podía caminar. Para eso hay que tener voluntad, porque cuando uno asume estos cargos tiene que tener coraje (...) Han venido varios alcaldes a ver cómo se hizo este trabajo. (…) Hay que darles oportunidades también, conversamos con ellos, les dimos plazos (...) Algunos se fueron a las ferias libres, otros se formalizaron".

En materia de combate a la delincuencia, la autoridad reafirmó su visión del rol municipal enfocado en la protección de las familias y repasó la batería de herramientas e infraestructura tecnológica desplegadas en la comuna.

"Los alcaldes como papás, uno quiere dejar una ciudad muy distinta, quiere dejar para las futuras generaciones una ciudad segura, una ciudad tranquila para vivir. (…) estamos segundo a nivel regional en lo que es control contra la delincuencia. Tuvimos 20 medidas que se implementaron desde que partimos (...) firmamos el convenio OS14, hoy día tenemos patrulleros 24/7, tenemos una unidad de atención de víctimas, 139 cámaras de no tener ninguna, cámaras de pórtico con inteligencia artificial para detectar autos robados (...) estamos generando 170 cámaras para el entorno de los colegios (...) con el fin de poder darle una mayor garantía y tranquilidad a nuestros papás".

COMPROMISO CON LA COMUNA

Abordando la relación entre los municipios y el Ejecutivo respecto a las atribuciones normativas en seguridad pública, Estay cuestionó la distribución de responsabilidades legales y advirtió fallas en el sistema penal frente a la reincidencia delictiva.

"¿Por qué nosotros tenemos patrulleros cuando es una labor del Estado? La seguridad está en la Constitución (...) aquí hay un actor que a nadie le ha tocado, que es el tema del poder legislativo, donde se hacen las leyes. Si las leyes fueran mucho más drásticas, mucho más firmes, es muy probable que no tendríamos que contratar más carabineros ni patrulleros municipales. (…) Los delincuentes se ríen de la ley, se ríen porque no hay ninguna pena que los haga cumplir algo efectivo, (…) nosotros no somos los responsables últimos por Constitución, nosotros apoyamos la labor de Carabineros y el orden público con el fin de generar una mayor percepción de seguridad en nuestra gente".

Finalmente, al abordar su vínculo con los sectores políticos tras competir como independiente y analizar los desafíos futuros para Villa Alemana, el alcalde enfatizó que mantendrá el estándar ético y la humildad en la gestión pública.

"Soy militante, pero un militante pasivo (...) aquí hay que ser intachable, las autoridades tienen que ser imagen de vida, imagen de familia, imagen de trabajo".

PURANOTICIA