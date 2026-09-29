Antonella Pecchenino fue nombrada directora nacional del Indap: exconcejala de Viña se convierte en la primera mujer en encabezar el servicio

Antonella Pecchenino Lobos fue nombrada directora nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), tras culminar el proceso de selección desarrollado mediante el Sistema de Alta Dirección Pública.

La exconcejala de Viña del Mar se convirtió en la primera mujer en liderar el organismo en sus más de seis décadas de historia.

La decisión fue adoptada a partir de una nómina de candidatos elegibles conformada por el Consejo de Alta Dirección Pública y remitida al Mandatario para que efectuara el nombramiento.

FORMACIÓN PROFESIONAL Y TRAYECTORIA

Antonella Pecchenino es ingeniera agrónoma de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y cuenta con un Diploma en Gestión de Operaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha participado además en diversos programas de capacitación vinculados a liderazgo, gestión, competencias laborales, sustentabilidad y materias relacionadas con el sector agrícola.

Cuenta con más de dos décadas de trayectoria profesional vinculada al mundo agrícola, la gestión pública y la educación técnica. Desde marzo de 2026 se desempeñaba como subdirectora nacional de Desarrollo Rural de INDAP. Anteriormente, entre 2010 y 2012, fue directora regional de INDAP en la región de Valparaíso, y entre 2012 y 2014, se desempeñó como subdirectora nacional de Desarrollo Agropecuario de la misma institución. A ambos cargos accedió mediante el Sistema de Alta Dirección Pública.

También ejerció como directora de operaciones de la Corporación Educacional de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA Educa, entre 2014 y 2024, donde apoyó la gestión de una red de establecimientos técnico-agrícolas.

OBJETIVOS AL MANDO DEL INDAP

“Quiero que esta nueva etapa nos permita mirar INDAP con sentido de futuro. Esta es una institución con más de seis décadas de historia, presente en las zonas rurales de Chile y trabajando junto a pequeños agricultores. Hoy tenemos el deber de proyectarla hacia las próximas décadas y avanzar hacia el INDAP del centenario”, señaló.

Uno de los ejes que buscará impulsar será el análisis de una eventual modernización del marco legal que rige al servicio, en coordinación con los equipos jurídicos de INDAP y del Ministerio de Agricultura. La autoridad planteó que la institucionalidad debe responder de mejor manera a una realidad rural distinta a la de hace 60 años, marcada hoy por desafíos vinculados al agua, conectividad, energía, comercialización, tecnología, adaptación climática y agregación de valor.

“INDAP nació en un contexto muy distinto al actual. Su marco legal fue diseñado para un Chile rural marcado por la reforma agraria, pero la agricultura se ha diversificado y las familias campesinas enfrentan nuevos desafíos. Necesitamos una ley más pertinente, que cuide el foco en la Agricultura Familiar Campesina, pero que entregue mayor flexibilidad para actuar según la realidad productiva, territorial y climática de cada zona”, afirmó Pecchenino.

La nueva autoridad también destacó que su gestión buscará avanzar hacia un servicio más liviano, eficiente y oportuno, capaz de entregar respuestas adecuadas a la diversidad de realidades que existen en el país. En esa línea, sostuvo que INDAP debe ordenar su trabajo en torno a prioridades como agua y seguridad hídrica, fortalecimiento productivo, acceso a mercados, financiamiento adecuado, acompañamiento técnico, mujeres del campo, jóvenes rurales y presencia territorial.

“Chile es un país diverso y no todas las zonas rurales requieren lo mismo. Un servicio moderno debe reconocer esa diversidad y actuar con pertinencia territorial. Apoyar a los agricultores que viven y producen en zonas aisladas también es una forma concreta de hacer soberanía, porque significa mantener vida, producción, identidad y presencia del Estado en localidades donde el campo sostiene el arraigo y el futuro de sus comunidades”, concluyó la Directora Nacional de INDAP.

PROCESO DE SELECCIÓN

La convocatoria pública para proveer este cargo se inició el 14 de junio de 2026 y, luego de una ampliación del plazo, cerró el 6 de julio, con un total de 117 postulaciones recibidas a través del Sistema de Postulación en Línea.

De ellas, 114 cumplieron los requisitos legales y avanzaron a la etapa de análisis curricular. A partir de esta evaluación, el Consejo de Alta Dirección Pública determinó que 11 candidatos avanzaran a la etapa de evaluación directiva y/o evaluación de competencias.

Luego de esta fase, la instancia determinó entrevistar a seis candidatos, conformando la nómina de personas elegibles, la que fue enviada al Presidente de la República, para que efectuara el nombramiento el 16 de septiembre de 2026.

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