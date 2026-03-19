Hasta la región de Valparaíso llegará sistema frontal que traerá lluvias intensas en corto tiempo

Un sistema frontal ingresará a la zona central del país durante la tarde de este jueves, dejando precipitaciones que se extenderán hasta el viernes.

Según estimaciones meteorológicas, el fenómeno podría acumular cerca de 40 milímetros de lluvia en algunas zonas, con mayor intensidad durante la noche.

Así lo informó el agroclimatólogo de la Universidad de Talca, Patricio González Colville, quien indicó que las estimaciones de precipitación variarán según la zona.

En la región del Maule se proyectan cerca de 25 milímetros en Talca y alrededor de 40 milímetros en Linares, mientras que en la región de O’Higgins se esperan entre 10 y 15 milímetros. Más al sur, en la región del Biobío, el sistema frontal podría dejar entre 40 y 50 milímetros de lluvia.

El experto explicó que a medida que avance hacia el norte, el sistema frontal tenderá a debilitarse. En el caso de Santiago, algunos modelos proyectan entre 5 y 9 milímetros de lluvia, principalmente durante la jornada del viernes.

“Los sistemas frontales normalmente se van debilitando hacia el norte del país, pero aun así podrían ocasionar precipitaciones en Santiago e incluso en Valparaíso”, recalcó.

POSIBLES CONSECUENCIAS

El agroclimatólogo de la UTalca explicó que una de las principales características de este fenómeno es la intensidad de las precipitaciones en periodos breves lo cual “genera afectación porque algunas ciudades no tienen los suficientes colectores de aguas lluvia para evacuar tal cantidad de agua en poco tiempo. Esta es una de las características del cambio climático respecto al comportamiento de las lluvias: eventos extremos en corto tiempo”, detalló.

Además, advirtió que la mayor intensidad de las precipitaciones probablemente se registraría durante la noche de este jueves y la madrugada del viernes, lo que podría aumentar el riesgo de anegamientos. El riesgo mayor, según los modelos meteorológicos, es que vendría acompañado de un río atmosférico, que le aportará vapor de agua extra.

“La gran preocupación de este evento es que va a llover mayoritariamente de noche, desde alrededor de las 20:00 horas del jueves hasta la madrugada del viernes, y esa concentración puede ocasionar inundaciones”, explicó el académico del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología (CITRA UTalca).

El sistema frontal también podría venir acompañado de tormentas eléctricas durante la jornada de este viernes en algunos sectores de la zona central. “Se estima que en provincias como Talca y Curicó puedan presentarse tormentas eléctricas, asociadas a nubes cumulonimbos, que tienen características tormentosas. En su movimiento hacia el norte las lluvias llegarían a la región Metropolitana y Valparaíso, durante el día viernes”, finalizó.

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