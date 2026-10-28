Hasta el sábado amplían detención de sujeto acusado de asesinar a trabajador en Valparaíso

Hasta el sábado 31 de octubre permanecerá detenido el hombre de 31 años imputado por el homicidio de un trabajador de un establecimiento comercial de origen chino, ocurrido la noche del martes en el centro de Valparaíso. La ampliación del plazo fue autorizada por el Juzgado de Garantía, luego de que la Fiscalía solicitara más tiempo para reunir antecedentes antes de formalizar la investigación por robo con homicidio.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el hecho se produjo cerca de las 20:45 horas en un local ubicado en calle Quillota con avenida Argentina. La víctima, un chileno de 30 años, habría intentado impedir la sustracción de especies y siguió al presunto responsable cuando este escapaba. En ese contexto se produjo un forcejeo, durante el cual el trabajador recibió una herida con un arma cortante en el tórax. Pese a ser auxiliado por transeúntes, la víctima finalmente falleció en la vía pública.

Tras el ataque, el sospechoso huyó del lugar. Carabineros inició diligencias que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y patrullajes focalizados para dar con su paradero. Luego, personal policial lo ubicó en las inmediaciones del Mercado Cardonal, en la intersección de Chacabuco y Rawson, donde fue detenido tras verificar coincidencias con las características del individuo registrado en las imágenes.

Al revisar sus antecedentes, Carabineros estableció que mantenía una orden judicial vigente por amenazas simples contra las personas y propiedades, del año 2023. Además, registraba 43 detenciones previas por delitos de mayor connotación social.

En la audiencia realizada este miércoles, también se expuso que el imputado fue reconocido, entre otros elementos, por las zapatillas y los calcetines que llevaba al momento de su captura, prendas que coincidirían con las utilizadas durante el delito.

El magistrado Fernando Vergara autorizó el ingreso y registro de dos domicilios asociados al peligroso delincuente detenido, además de la incautación de sus zapatillas para someterlas a una serie de peritajes. La diligencia busca establecer si existen rastros de sangre que puedan aportar evidencia a la investigación.

Cabe hacer presente que la ampliación de la detención del individuo fue solicitada debido a que aún faltaban diversos antecedentes para su proceder a su formalización, entre ellos el informe del Servicio Médico Legal. La investigación quedó a cargo del Ministerio Público, con diligencias de la Brigada de Homicidios de la PDI.

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