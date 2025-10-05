Hasta el miércoles ampliaron detención de conductor que en estado de ebriedad causó tragedia con cuatro muertos en Villa Alemana

Por manejar en estado de ebriedad y ocasionar un accidente con resultado fatal pasó a control de detención el responsable de la tragedia que le costó la vida a cuatro personas en la autopista Troncal Sur, en Villa Alemana, la madrugada de este domingo.

El sujeto debía enfrentar a la justicia, sin embargo, la Fiscalía solicitó ampliar la detención para recopilar mayores antecedentes y poder formalizarlo, situación a la que finalmente accedió el Juzgado de Garantía de Villa Alemana a eso del mediodía.

De esta manera, el plazo para recopilar mayores detalles de lo ocurrido a eso de las 3:15 horas de este domingo se amplió hasta el miércoles 8 de octubre.

Cabe recordar que, según dio a conocer la Fiscalía, el conductor detenido corresponde a un adulto de nacionalidad chilena, con documentación al día y que, al realizar la prueba respiratoria, arrojó 0.98 gramos de alcohol por litro de sangre.

El fiscal de turno, Carlos Parra, explicó que cerca de las 03:15 horas un vehículo que transitaba en dirección a Viña del Mar "sufrió una pérdida de control y chocó contra la barrera existente al costado derecho de la primera pista de circulación”.

"Por el sector transitaba una ambulancia desde Quillota y al solicitarle ayuda se baja gente de otros vehículos”, no obstante, pasó a gran velocidad una camioneta Ford Ranger, de color rojo, era conducida por un hombre bajo los efectos del alcohol.

"Colisiona primeramente a la ambulancia, al costado trasero izquierdo, y posteriormente embiste al vehículo menor que se había detenido", agregó el fiscal Parra, quien indicó que esto provocó el "fallecimiento de personas que se encontraban tanto al interior de este vehículo, como aquellos que habían bajado a prestar ayuda".

