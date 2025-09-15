Hasta Concón amplían búsqueda aérea y marítima del adolescente desaparecido en playa Las Torpederas de Valparaíso

La Armada de Chile comunicó una ampliación de la búsqueda del menor de edad, de 14 años, que este sábado desapareció mientras se encontraba nadando en compañía de otras personas en la playa Las Torpederas, en la comuna de Valparaíso.

El adolescente se encontraba realizando piqueros desde un sector no autorizado de este popular balneario porteño, momento en que la fuerza de las olas comenzó a arrastrarlo mar adentro, no pudiendo salir por sus propios medios.

Frente a ello, la Armada de Chile –junto a otros organismos– dio inicio a un amplio procedimiento que permita dar con el paradero del menor de edad desaparecido.

Así lo dio a conocer el capitán de Puerto de Valparaíso, comandante David López, quien comentó sobre el tercer día de rebusca que "a primeras luces se retomaron las labores en el mar, sin perjuicio que durante la noche se mantuvieron los patrullajes con personal de Policía Marítima para la rebusca en el borde costero".

A primera hora de este lunes se retomaron las labores con apoyo del OPB Toro por la vía marítima; mientras que un helicóptero naval colaborará por la vía aérea.

En ese sentido, el oficial de la Armada de Chile indicó que se amplió el operativo de busca del menor de edad, comenzando en la Piedra Feliz y llegando hasta Concón.

Por el tiempo transcurrido tras el siniestro, el comandante López explicó que "esta área de rebusca se parte extendiendo desde donde ocurrieron los hechos".

"Nos mantendremos efectuando la rebusca, tanto por vía terrestre, por vía aérea, y adicionalmente durante la tarde se sumarán buzos de agrupaciones civiles y buzos de la Armada", sentenció el Capitán de Puerto de Valparaíso.

