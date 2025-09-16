Hasta con drones resguardarán la seguridad de los asistentes a la Fiesta Criolla de Viña del Mar

Con una tenencia de Carabineros al interior del Valparaíso Sporting Club contará este año la Fiesta Criolla en Viña del Mar, a fin de reforzar la seguridad en el principal punto de las celebraciones patrias en la comuna.

Así lo informó la alcaldesa Macarena Ripamonti, quien junto a diversas autoridades, realizó la inspección final a las instalaciones y medidas de seguridad implementadas, previo a la inauguración de la Ramada Oficial.

El municipio ha planificado un plan de seguridad que abarca el entorno del Sporting, borde costero y toda la comuna, el cual será reforzado con Carabineros, según lo solicitó a principios de mes a la Subsecretaría de Seguridad Pública, considerando que el año pasado, más de 500 mil persona llegaron a disfrutar de las fiestas a Viña del Mar.

"La Fiesta Criolla es el evento más icónico de la región de Valparaíso, por lo que hemos construido en conjunto con Carabineros de Chile, con la Subsecretaría de Seguridad Pública y la Delegación Presidencial, algo inédito para Viña del Mar: vamos a tener una tenencia, mayor dotación, al fin, para brindar más seguridad. Eso, acompañado por la capacidad de seguridad pública del Municipio de Viña del Mar que va a tener turnos 24/7 y, además, vamos a tener un complemento de seguridad con equipos médicos junto con SAMU”, indicó la alcaldesa Macarena Ripamonti.

Asimismo, recomendó a los asistentes obtener “su ticket de entrada por internet y si no lo puede hacer, habrá un sistema de pass line, por tanto, cada persona que tenga acceso a la ramada del Sporting Club va a ser empadronada, registrada e identificada con el objeto de tener un mayor control”.

"Cada año, no importa la comunicación que hagamos, las personas suelen contradecir la ley y manejan bajo la influencia del alcohol y abusan de circunstancias en las que debería ser una celebración, por lo tanto el llamado es a que si beben entreguen las llaves y que velen por su propia seguridad y la de su familia, y que, por supuesto, no pongan en peligro a otros”, agregó la autoridad comunal.

SEGURIDAD INTEGRAL

Respecto de la tenencia temporal de carabineros, la general Patricia Vásquez explicó que “los funcionarios van a estar desplegados al interior del Sporting, no descuidando las calles adyacentes y el borde costero. Estamos realizando un trabajo operativo mancomunado de colaboración con las municipalidades y su seguridad , junto a la Policía Marítima también, para atender el control de los balnearios, para esperar a las personas que vengan a pasar las Fiestas Patrias a la zona”.

Por su parte, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, indicó que “la tenencia temporal en el Sporting es un hito y se suma a un trabajo territorial que vamos a mantener en las distintas calles de Chile, porque la idea es que tengamos unas Fiestas Patrias seguras, en familia y para eso vamos a trabajar hasta que terminemos esta celebración”.

En tanto, el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, destacó que “en Chile hay una buena parte de ciudadanos que se moverán en Fiestas Patrias y que eligen la región y, fundamentalmente, a Viña del Mar y su borde costero para disfrutar de estos días, por tanto esperamos una cantidad muy importante de visitantes, por lo que hemos desplegado todas las acciones tendientes a pasar una fiesta del 18 segura”.

PLAN MUNICIPAL

Durante las Fiestas Patrias, el Municipio de Viña del Mar aplicará un plan integral de seguridad y prevención para resguardar la tranquilidad de residentes y visitantes, y proteger los espacios públicos de toda la comuna.

La Dirección de Seguridad Pública desplegará toda su capacidad operativa a través de los patrullajes preventivos con los móviles y motocicletas, vigilancia con drones y turnos durante todo el día para colaborar en la prevención y control de delitos e incivilidades, fiscalizar el comercio ambulante, reforzar la seguridad vial, asegurar respuesta a emergencia y coordinar la acción municipal con instituciones externas.

La estrategia se enfocará en el entorno del Valparaíso Sporting Club, sectores de eventos masivos, borde costero, plazas, cerros y otros sectores de interés, con apoyo y monitoreo de televigilancia, cámaras y drones, en un trabajo en conjunto con Carabineros PDI y Armada.

En cuanto a eventuales situaciones de emergencias -como incendios-, el departamento de Gestión del Riesgo de Desastres, en coordinación con Operaciones y Servicios, Desarrollo Comunitario (Dideco) y Medio Ambiente, ha dispuesto un plan especial de turnos, maquinaria, camiones aljibes y personal 24/7.

Para atender los requerimientos que puedan surgir ante cualquier siniestro se ha dispuesto el teléfono de emergencia: +569 59351959.

FIESTA CRIOLLA

La alcaldesa Macarena Ripamonti inaugurará la ramada oficial de Viña del Mar, en el Sporting Club, este miércoles 17 de septiembre a las 16:30 horas.

El recinto contará con la ramada oficial, ramadas medianas, variada oferta gastronómica, zonas de baile, stands de juegos, parque de entretenciones, feria artesanal, foodtrucks, áreas verdes, espectáculos en vivo y 1.500 estacionamientos.

Los artistas del show en vivo son: Shamanes Crew (miércoles 17), Los Charros de Lumaco (jueves 18), Zúmbale Primo (viernes 19), Pablo Chill-e (sábado 20) y Santaferia (domingo 21).

El horario de funcionamiento es: 17 al 20 de septiembre, entre las 12:00 y 00:00 horas, cierre 01:30 horas; domingo 21, desde las 12:00 hasta las 18:30 hrs, cierre 20:00 hrs.

Los espectáculos artísticos se inician a las 18:30 horas y la entrada al Sporting será liberada entre las 12:00 y 15:00 horas (ticket se debe adquirir en la plataforma) y posteriormente tendrá un valor de $7.000 (www.passline.cl). Estacionamiento $10.000. Niños menores de 12 años no pagan entrada, pero deben ser acompañados por adultos.

