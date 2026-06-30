Hasta -4 grados: Heladas afectarán a Valparaíso y a otras cinco regiones esta semana

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso de heladas normales a moderadas que afectará a las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y el Biobío, desde la madrugada de este jueves 2 y la mañana del viernes 3 de julio.

Debido a las "altas presiones" las temperaturas podrían llegar hasta los -4 °C en algunas zonas del país, con la probabilidad de la formación de escarcha.

Valores estimados de temperatura en grados Celsius (°C)

Región de Valparaíso

Cordillera de la Costa: -3/-1 °C , jueves 2 y viernes 3 de julio.

, jueves 2 y viernes 3 de julio. Precordillera y valles precordilleranos: -4/-2 °C, jueves 2 y viernes 3 de julio.

Región Metropolitana

Cordillera de la Costa: -3/-1°C , jueves 2 y viernes 3 de julio.

, jueves 2 y viernes 3 de julio. Valle: -3/-1°C , jueves 2 y viernes 3 de julio.

, jueves 2 y viernes 3 de julio. Precordillera: -4/-2°C, jueves 2 y viernes 3 de julio.

Región de O’Higgins

Cordillera de la Costa: 3/-1°C , jueves 2 y viernes 3 de julio.

, jueves 2 y viernes 3 de julio. Valle: -3/-1°C , jueves 2 y viernes 3 de julio.

, jueves 2 y viernes 3 de julio. Precordillera: -4/-2°C, jueves 2 y viernes 3 de julio.

Región del Maule

Cordillera de la Costa: -4/-2°C , jueves 2 y viernes 3 de julio.

, jueves 2 y viernes 3 de julio. Valle: -4/-2°C , jueves 2 y viernes 3 de julio.

, jueves 2 y viernes 3 de julio. Precordillera: -4/-2°C, jueves 2 y viernes 3 de julio.

Región de Ñuble

Cordillera de la Costa: -4/-2°C , jueves 2 y viernes 3 de julio.

, jueves 2 y viernes 3 de julio. Valle: -4/-2°C , jueves 2 y viernes 3 de julio.

, jueves 2 y viernes 3 de julio. Precordillera: -4/-2°C, jueves 2 y viernes 3 de julio.

Región del Bío Bío

Cordillera de la Costa: - 4/-2°C , jueves 2 y viernes 3 de julio.

, jueves 2 y viernes 3 de julio. Valle: -4/-2°C, jueves 2 y viernes 3 de julio.

Precordillera: -4/-2°C, jueves 2 y viernes 3 de julio.

Cabe señalar que las autoridades advirtieron que estas condiciones pueden generar impactos en la salud de personas vulnerables, además de posibles efectos en la agricultura, ganadería y en la seguridad vial debido a la formación de hielo en rutas.

PURANOTICIA