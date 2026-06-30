Hasta -4 grados: Heladas afectarán a Valparaíso y a otras cinco regiones esta semana

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que el evento se desarrollará entre este jueves y viernes de julio, causado por altas presiones que favorecerán la formación de escarcha.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso de heladas normales a moderadas que afectará a las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y el Biobío, desde la madrugada de este jueves 2 y la mañana del viernes 3 de julio.
Debido a las "altas presiones" las temperaturas podrían llegar hasta los -4 °C en algunas zonas del país, con la probabilidad de la formación de escarcha.
Valores estimados de temperatura en grados Celsius (°C)
Región de Valparaíso
Región Metropolitana
Región de O’Higgins
Región del Maule
Región de Ñuble
Región del Bío Bío
Cabe señalar que las autoridades advirtieron que estas condiciones pueden generar impactos en la salud de personas vulnerables, además de posibles efectos en la agricultura, ganadería y en la seguridad vial debido a la formación de hielo en rutas.
PURANOTICIA