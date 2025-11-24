Hallazgo de un murciélago origina un amplio operativo de vacunación antirrábica a perros y gatos de Viña del Mar

De manera preventiva, luego del hallazgo de un murciélago que dio positivo a rabia, la Seremi de Salud de Valparaíso realizó un operativo preventivo de vacunación para gatos y perros de vecinos del conjunto habitacional Empart Las Salinas, en Viña del Mar.

La vacunación fue realizada por una veterinaria de la Oficina Territorial de la Ciudad Jardín, en un operativo coordinado junto a los vecinos del sector. En total, fueron 29 mascotas y animales comunitarios vacunados en esta parte de la comuna.

El vecino Diego Álvarez valoró la instancia señalando que "aquí hay muchos vecinos que tienen sus mascotas, pero también tenemos muchos animales que no tienen un hogar, pero entre todos nos hacemos cargo. Espero que se puedan seguir haciendo este tipo de operativos, porque hay un montón de animales que no tienen hogar y mucha gente los quiere”.

En esa línea, la vecina Camila Guerrero manifestó que “es super importante, porque hay personas que no pueden llevar a sus mascotas habitualmente al veterinario, y aunque es una responsabilidad que uno tiene, igual es de manera preventiva, es superimportante. Prevención antes de que después estén enfermitas las mascotas, que al final son parte de nuestra familia”.

Por su parte, la vecina Jessica Ruiz destacó que "es un ahorro económico para el bolsillo para tener tenencia responsable con las mascotas. Super bien este operativo”.

PURANOTICIA