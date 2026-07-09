Hallazgo de posibles restos incas obligarían a postergar importantes obras de alcantarillado en San Esteban

Un sorprendente descubrimiento arqueológico remeció las faenas de alcantarillado que se desarrollan en la calle Teodoro Zenteno, en la comuna de San Esteban, provincia de Los Andes. Según informó BioBíoChile, el equipo de arqueólogos encargado del proyecto vial encontró restos humanos y fragmentos de vasijas que, de manera preliminar, pertenecerían a la cultura inca.

El hallazgo contempla un esqueleto completo y diversos elementos de cerámica, situación que obligó a suspender momentáneamente el avance habitual de las obras para dar paso a un proceso de rescate patrimonial y análisis arqueológico, considerado un hecho inédito para la zona.

El alcalde de San Esteban, Christian Ortega Villagras, destacó la relevancia del descubrimiento y aseguró que podría significar un antes y un después para la comprensión del pasado de la comuna:

“Logramos que el equipo arqueológico estuviese trabajando, haciendo el rescate de los hallazgos, hallazgos de cerámica y hallazgos humanos, ya que, según lo que se nos señala y los restos que ya fueron encontrados, se habla de restos incas, lo que sin duda marca un antes y un después en la historia de nuestra comuna, en lo que sabemos referente a quiénes habitaron estas tierras del Valle de Aconcagua”.

Tras el descubrimiento, el equipo de especialistas implementó un protocolo técnico especializado para retirar los restos óseos y recuperar las piezas arqueológicas sin provocar daños. El procedimiento contempla una excavación minuciosa por capas, con el objetivo de preservar la mayor cantidad de información histórica posible.

Desde el equipo arqueológico explicaron que el trabajo en terreno se realizará de manera progresiva y detallada:

“Entonces vamos a bajar cada 10 centímetros con el fin de ir recuperando todos los materiales culturales posibles que puedan surgir de la excavación hasta llegar al cuerpo. Una vez que lleguemos al cuerpo, lo vamos a delimitar, lo vamos a limpiar, lo vamos a microexcavar y lo vamos a retirar, con las vasijas que se encontraron anteriormente, que están en el Museo Arqueológico de Los Andes”.

Desde el municipio hicieron un llamado a la comprensión de los vecinos del sector noreste de San Esteban, debido a los posibles retrasos y modificaciones en los trabajos de alcantarillado producto de las labores arqueológicas.

Las autoridades recalcaron que, pese al desafío que implica compatibilizar el avance de la infraestructura con la investigación patrimonial, el hallazgo constituye una oportunidad única para profundizar en la historia del territorio y proteger elementos que forman parte de la identidad de la comunidad.

Asimismo, aseguraron que el proyecto destinado a mejorar la calidad de vida de las familias del sector continuará desarrollándose, avanzando de manera paralela con las acciones necesarias para resguardar este importante patrimonio histórico de San Esteban y del Valle de Aconcagua.

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