Hallazgo de la PDI en casa de Percy Marín da nuevo giro a investigación por filtración de imágenes íntimas de Camila Flores

La separación entre la senadora Camila Flores y su exesposo, Percy Marín, parece sumar un nuevo y polémico capítulo. Y es que la historia que durante los últimos meses ha estado marcada por recriminaciones, versiones cruzadas y controversias públicas, ahora incorporó un antecedente que podría sumar consecuencias judiciales.

Según información dada a conocer por Emol, detectives de la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI, en coordinación con la Fiscalía, realizaron una diligencia de entrada y registro en el domicilio del exconsejero regional de Valparaíso, en el marco de una investigación por el presunto delito de fraude informático.

De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta el momento, al momento de la llegada de los efectivos policiales al inmueble, el exesposo de la parlamentaria de RN se encontraba en el lugar y, de hecho, colaboró con la diligencia, haciendo entrega de sus dispositivos electrónicos para ser revisados por los funcionarios de la PDI.

Sin embargo, fue durante el análisis de dichos equipos donde la investigación habría dado con un hallazgo que vuelve a situar el conflicto entre ambos en el centro de la atención pública. Y es que los detectives habrían encontrado evidencia vinculada a las imágenes íntimas de la senadora Flores, las cuales fueron difundidas este lunes 8 de junio, generando una fuerte controversia política y, sobre todo, personal.

El procedimiento se enmarca en una investigación de carácter reservado, que continúa siendo liderada por el Ministerio Público y desarrollada por la Policía de Investigaciones, organismos que deberán determinar el origen, la eventual participación de terceros y las responsabilidades asociadas a la filtración del material.

Cabe recordar que tras la publicación de fotografías íntimas de la senadora Flores con su nueva pareja, la legisladora indicó a través de un video que "es increíble lo que el despecho, lo que la falta de entendimiento pueden provocar. No entender que cuando una persona simplemente no quiere estar con la otra y que la relación se termina, no significa que se deba destruir la vida de otro".

Asimismo, sostuvo que "una persona, sea hombre o mujer, no es propiedad de nadie y tiene todo el derecho a rehacer su vida con quien quiera, todas las veces que quiera y con quienes quiera", agregando que Percy Marín "no tenía por qué estar haciendo este tipo de acciones, porque yo no tenía por qué darle cuentas a él ni a nadie".

"Este es mi caso y sin duda el que deben estar sufriendo muchas mujeres. Yo me separé. Le pedí a mi exmarido que abandonara la casa. No tenía ninguna relación con él. De hecho, la justicia había decretado una orden de alejamiento por violencia intrafamiliar. Violencia que él había ejercido sobre mi persona", agregó.

De esta manera, lo que comenzó como una ruptura matrimonial que rápidamente trascendió al ámbito público suma ahora un nuevo episodio de alto impacto, esta vez con diligencias policiales, dispositivos electrónicos incautados y antecedentes que pasaron a formar parte de una investigación penal en curso.

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