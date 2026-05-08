Hallan restos de sangre humana en fundo donde desapareció María Ercira en Limache: abogado dice que se "acrecientan las dudas"

Nuevos antecedentes se han dado a conocer en torno a la investigación por la desaparición de María Ercira Contreras, adulta mayor de 85 años cuyo rastro se perdió el 12 de mayo de 2024 al interior del Fundo Las Tórtolas, en la comuna de Limache.

A pocos días de cumplirse dos años desde el caso que conmocionó a toda la región de Valparaíso, se conoció que detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron a comienzos de este año una serie de diligencias periciales al interior del recinto, las que incluyeron diversas inspecciones a distintos inmuebles y también a un vehículo.

El operativo se desarrolló el 28 de enero y estuvo a cargo de equipos especializados de la policía civil, quienes llegaron al fundo con instrumentos destinados a detectar posibles rastros biológicos. Entre los lugares revisados estuvieron dependencias usadas por trabajadores y sectores vinculados a la administración del recinto.

Fue en una cabaña ocupada por uno de los cuidadores del fundo, de nombre Jacinto Ayala, donde los funcionarios detectaron una pequeña mancha de tonalidad rojiza sobre una mesa de madera ubicada en la cocina del inmueble. Tras la aplicación de pruebas preliminares, el análisis arrojó resultado positivo para sangre humana.

A raíz de este hallazgo, personal policial levantó muestras biológicas para continuar con los peritajes y establecer si existe algún vínculo con la investigación por la desaparición de María Ercira Contreras. También se realizaron exámenes comparativos a personas relacionadas con el lugar, cuyos resultados aún estarían pendientes.

Pese a ello, y según consigna un artículo de La Tercera, en el resto de las edificaciones inspeccionadas no se encontraron rastros similares, ni tampoco al interior de un vehículo sometido a revisión por parte de la policía civil de nuestro país.

Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia de la víctima, señaló que "prácticamente a dos años de la desaparición de la señora María Ercira, la causa acopia una cantidad considerable de antecedentes. Nosotros hemos provocado al menos unas seis o siete pericias privadas. Hemos recibido los últimos antecedentes de manera reciente. Lamentablemente ninguno ha sido concluyente. Se han hecho pericias de todo tipo".

Pese a ello, el profesional de las leyes destacó que "hay un nuevo aire en la investigación", ya que tras los últimos 40 días de secreto, "se ha dispuesto una serie de otras diligencias en distintos lugares, en curso. Sin embargo, nosotros a esta fecha debemos esperar los resultados de lo que arrojan las pericias técnicas. Por ejemplo, del hallazgo de restos biológicos y comparaciones con otros".

Así, precisó que "lamentablemente es insuficiente para poder llegar a conclusiones definitivas, pero vamos a seguir insistiendo. Hoy hay una enorme cantidad de preguntas sin respuesta y cada día aparecen más contradicciones. Hay personas que aún, a nuestro juicio, no entregan todos los antecedentes que debieran entregar. Más aún, las pericias privadas que hemos ido confrontando acrecientan no solo las dudas, sino que el enorme cúmulo de contradicciones, de insurgencias, de evasivos y de tardanzas, podrían haber llevado hoy a una solución distinta, definitiva y quizás al hallazgo, probablemente, de los restos de la señora María Ercira".

Desde el Fundo Las Tórtolas también abordaron públicamente esta diligencia, señalando que la muestra detectada corresponde a una cantidad mínima de sangre, cuya antigüedad, identidad o procedencia no habría podido establecerse hasta ahora.

Asimismo, aseguraron que las investigaciones desarrolladas hasta la fecha por la policía civil, coordinados por la Fiscalía, no han determinado antecedentes que permitan vincular a trabajadores del recinto con la desaparición de la adulta mayor.

De esta manera, el caso de María Ercira Contreras continúa sin resultados concluyentes y sigue siendo investigado por las policías y el Ministerio Público, mientras su familia mantiene la búsqueda de respuestas sobre lo ocurrido aquella tarde en Limache.

PURANOTICIA