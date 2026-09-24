Investigan muerte de hombre de entre 20 a 25 años que fue hallado entre los roqueríos de la avenida Perú de Viña del Mar

El cuerpo sin vida de un hombre de unos 20 a 25 años fue encontrado durante la tarde de este jueves en los roqueríos de avenida Perú, en Viña del Mar.

Tras el hallazgo registrado en las cercanías del Casino de la Ciudad Jardín, Carabineros y la Policía Marítima concurrieron al lugar y procedieron a cerrar el sector.

Esto último –explicaron– lo hicieron con el objetivo de facilitar las diligencias asociadas al procedimiento adoptado por la Armada de Chile.

Al respecto, el comandante Jacob Silva, capitán de Puerto de Valparaíso, explicó que "alrededor de las 14:00 horas fuimos notificados de que un transeúnte había avistado un supuesto cuerpo. Inmediatamente se constituyó personal de Seguridad Ciudadana y también la Autoridad Marítima, con apoyo del Bote Salvavidas, Carabineros, etcétera. y finalmente logramos constituirnos en el lugar y constatar que encontramos un cuerpo sin vida. Una persona de sexo masculino y estamos en espera de las instrucciones del fiscal y de la PDI para hacer el levantamiento correspondiente".

Al lugar también llegó personal del Bote Salvavidas, que trabajó para realizar la extracción del cuerpo desde los roqueríos de la Av. Perú. A las labores se sumó además personal de Seguridad Pública de la Municipalidad de Viña del Mar, mientras se espera el arribo del Servicio Médico Legal.

El comandante Silva destacó que "en menos de dos horas logramos sacar el cuerpo de un lugar de bastante difícil acceso. Ustedes vieron el trabajo profesional que realizó el Grupo de Respuesta Inmediata de la Armada, con apoyo de todo el resto de las entidades tanto municipales como del Estado y finalmente logramos sacar el cuerpo lamentablemente sin vida".

Acerca de si la persona pudo haber sido arrojada al mar y arrastrada por la marea, o si bien pudo tratarse de un homicidio o un accidente, sostuvo que "es una hipótesis válida que no la descartamos, pero se van a hacer las investigaciones correspondientes de rigor y una vez que ya tengamos todos los antecedentes, vamos a poder aventurarnos a dar una hipótesis más completa de lo que podría haber ocasionado este lamentable hecho".

Finalmente subrayó que "no me podría aventurar a informar si es que efectivamente hay participación de terceros o no, esto es materia de investigación y es parte de los antecedentes que estamos analizando, barajando y estudiando".

PURANOTICIA