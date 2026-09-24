Alcaldesa de Quilpué asegura resultados “en seis meses” con implementación de plan «Escudo de Barrio» en Belloto Sur

En el marco de las estrategias para combatir la delincuencia y recuperar espacios de alta conflictividad en la región de Valparaíso, el Gobierno implementó el programa estatal «Escudo de Barrio», una iniciativa que busca abordar la crisis de seguridad mediante una intervención integral y coordinada en 50 sectores prioritarios del país.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, abordó en entrevista con Puranoticia.cl el inicio del despliegue del programa «Escudo de Barrio» en la comuna, el cual centrará sus esfuerzos en el sector de Belloto Sur. La jefa comunal detalló los alcances del plan estatal y proyectó los plazos en los que la comunidad debiera comenzar a notar los efectos directos de la intervención.

Según explicó la autoridad local, la estrategia fue diseñada bajo un enfoque multipropósito que no se limita a la acción de las policías. Al respecto, la alcaldesa Corti afirmó:

“El resultado debiera empezarse a ver en 6 meses eso significa que la sensación de seguridad debiera empezar a cambiar. La primera medición en seguridad pública tiene que ver con la sensación de seguridad pública”.

Asimismo, argumentó la relevancia de que Quilpué lograra sumarse a esta iniciativa que beneficia a un grupo acotado de territorios a nivel nacional:

“Tuvimos que argumentar muy bien porque queríamos el plan escudo todo el beneficio que para nosotros venga en seguridad pública va a ser fundamental, (…) cuando yo escuché al presidente que dijo 50 comunas van a ser beneficiadas con este escudo de barrio y yo dije, a ver, ¿qué es el «Escudo de Barrio»? y empecé a entender que la lógica del Ministerio de Seguridad Pública era específicamente intervenir al sector pero desde todos los ámbitos”.

INTERVENCIÓN INTEGRAL

El plan integra patrullajes preventivos del OS14 de Carabineros, investigaciones focalizadas por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) y la articulación de proyectos a través de subsecretarías y distintas seremis para el mejoramiento de espacios públicos.

Sobre la diferencia entre una intervención policial tradicional y el enfoque que se implementará en Belloto Sur, Corti sostuvo:

“El «Escudo de Barrio» cuando tú ingresas solo con policías o ingresas solo por investigación o ingresas solo tú finalmente, estás cortando una cadena porque pillaste al microtraficante, al narcotraficante, al que hacía la toma, pero no sé si estás cerrando el ciclo con la gente que es oriunda de ahí (…) por eso es que luchamos tanto por ser una de las 50 comunas de 345”.

Como medida concreta para el sector, el municipio dispondrá de equipamiento dedicado a la prevención y a la rápida respuesta ante denuncias. Sobre esta materia, la alcaldesa destacó:

“Vamos a adquirir un móvil de seguridad pública que va a ser una estación de seguridad pública móvil, (…) cuando nosotros tenemos esta estación de seguridad lo que hace además es obligar la presencia de carabineros porque actuamos con OS14, por tanto el procedimiento es más rápido, la denuncia es más rápida y la sensación de seguridad baja. Nosotros vamos a apostar por eso desde el municipio”.

EJE DEL DESARROLLO SOCIAL

Para la jefa comunal de Quilpué, el problema de la delincuencia debe abordarse desde una mirada amplia que incluya la recuperación urbana, la iluminación y el fomento al empleo, evitando que grupos delictivos capten a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

A modo de síntesis sobre el modelo de trabajo que impulsa, Corti enfatizó:

“La seguridad pública, como yo siempre he dicho, es el ‘’gran paraguas’’ de la columna vertebral de la protección social. Si tú en seguridad pública falla como Estado o como país, lo más probable es que tu columna vertebral se vea afectada, porque no hay buen cimiento la seguridad pública. No se puede entender solo desde el punto de vista de la policía la seguridad pública, se entiende desde: el punto de vista del espacio, el bien nacional de uso público, se entiende desde el tema de la luminaria, se entiende desde la cesantía”.

Con el despliegue operativo y la coordinación entre el municipio, el Ministerio del Interior y las policías, la comuna inicia la aplicación del programa en Belloto Sur, cuya efectividad comenzará a evaluarse formalmente durante los próximos seis meses.

PURANOTICIA