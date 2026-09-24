A los 81 años muere Reinaldo Sánchez, histórico presidente de Santiago Wanderers y empresario microbusero del Gran Valparaíso

Santiago Wanderers confirmó el fallecimiento a los 81 años del presidente de la institución, Reinaldo Sánchez.

El histórico dirigente del "Decano" estaba internado en la Clínica Reñaca, donde se mantenía con "pronóstico reservado".

A través de redes sociales, el club de la región de Valparaíso indicó que "con el corazón apesadumbrado, la familia wanderina despide hoy a quien no solo fue nuestro Presidente, sino indiscutiblemente el dirigente más grande en la historia de nuestra institución".

Añadió que "don Reinaldo deja una huella imborrable en el Decano del fútbol chileno. Bajo su liderazgo visionario, gestión incansable y amor incondicional por nuestros colores, el club alcanzó páginas doradas que quedarán marcadas para siempre en la memoria de Valparaíso: La obtención del título de Segunda División (Primera B) de 1995, el Subcampeonato de 1999 y la histórica conquista del título nacional de Primera División en 2001, logrando la consolidación institucional de nuestro club".

"Fiel a su convicción y amor por la institución, regresó para luchar incansablemente por el retorno a Primera División, dejándonos hoy compitiendo en la cima de la tabla gracias a un proyecto deportivo sólido e innovador, enfocado en potenciar el talento joven formado en nuestra cantera", complementó.

La institución señaló que "fruto de esta visión hacia las fuerzas básicas, logramos un hito inolvidable e histórico: Consagrarnos como campeones de la Copa Libertadores Sub-20, siendo el único club en la historia de Chile en conseguir este título continental, y representar a nuestro país disputando la Copa Intercontinental en España frente al Real Madrid en el mítico Estadio Santiago Bernabéu".

"Enviamos nuestras más sinceras condolencias, fuerza y un abrazo fraternal a su familia, seres queridos y a toda la hinchada caturra en este momento de profundo dolor", mencionó.

Finalmente, el club escribió: "¡Hasta siempre, Don Reinaldo! Su legado vivirá eternamente en el corazón de Valparaíso y del fútbol chileno".

Desde Santiago Wanderers dieron a conocer que "próximamente se informarán los detalles sobre su velatorio y honras fúnebres".

Cabe recordar que Reinaldo Sánchez estuvo al mando del club de la región de Valparaíso desde 1992 hasta 2001, cuando asumió como mandamás de la ANFP hasta 2006, donde fue sucedido por Harold Mayne-Nicholls.

En 2021, sin embargo, volvió al frente del club porteño, donde se mantuvo hasta el fin de sus días.

PURANOTICIA