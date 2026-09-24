Exsubsecretario de Hacienda atribuye crisis económica y laboral en Chile a tres reformas de Boric: “Generaron un efecto negativo”

Un complejo momento económico y laboral enfrenta Chile, con una tasa de desempleo que llega al 9,5% a nivel nacional y que se eleva al 10,4% en la región de Valparaíso. En este escenario, Juan Pablo Rodríguez, quien se desempeñó como subsecretario de Hacienda entre el 11 de marzo y el 23 de julio, y que recientemente asumió la Vicepresidencia Ejecutiva de Fundación Piensa, abordó con Puranoticia.cl las causas que explican el actual escenario y las medidas que podrían permitir revertirlo.

La exautoridad planteó que la discusión debe abordarse desde dos perspectivas: las condiciones que han debilitado la economía chilena y las medidas de corto plazo necesarias para enfrentar las actuales cifras de empleo. En el primer ámbito, sostiene que el país debe recuperar tasas de crecimiento cercanas al 4%.

“Hay que distinguir dos planos: uno es el estructural, comprender qué es lo que está pasando con la economía y con el empleo en Chile, por lo tanto cómo encontrar las soluciones que solucionen el problema en el mediano y largo plazo; y luego, el cómo llegamos a ese mediano y largo plazo, y cuáles tienen que ser las soluciones de corto plazo que nos permitan morigerar las cifras en materia de empleo y también generar esperanza y una mirada de futuro a los chilenos”, explicó.

A su juicio, el bajo crecimiento de los últimos años se relaciona con decisiones adoptadas durante la última década, afirmando que "hay que reconocer que la economía chilena está muy debilitada. Esto se debe a malas decisiones que se tomaron en Chile hace 10 o 12 años, particularmente subir mucho los impuestos, generar muchas trabas regulatorias, lo que ha hecho que la economía durante los últimos 10 años crezca en torno al 2%, muy lejos de su potencial, y que cualquier shock como los que hemos vivido este año con los temporales, el fenómeno de El Niño, el precio internacional de los combustibles o el desplome de la actividad minera, nos afecte mucho”.

En ese escenario, el exsubsecretario subrayó que "la manera de solucionar eso es volver a crecer en torno al 4% y ahí el proyecto de Reconstrucción Nacional es la clave. Hará que Chile vuelva a ser un país tributariamente competitivo, destrabe regulaciones y permita atraer inversión y generar empleo”.

Pero es en materia laboral donde Rodríguez sitúa lo que considera la dimensión más grave de la actual crisis económica. Según expuso el abogado de profesión, "Chile tiene un problema grave, y es por lejos la dimensión más grave de nuestra crisis económica: llevamos más de 40 meses con tasas de desocupación mayores al 8%, la última cifra nacional es del 9,5% y las cifras regionales son del 10,4%. Es muy complicado. Además, un millón de chilenos no encuentra pega cuando sale a buscar y cerca de 2 millones y medio de chilenos trabaja en la informalidad”.

Es precisamente en la búsqueda de explicaciones para este escenario donde el vicepresidente de Fundación Piensa apuntó a algunas de las principales reformas impulsadas durante el Gobierno del exPresidente Gabriel Boric.

"Si uno mira al mundo, a la OCDE, y luego mira a Sudamérica, todos se han acercado mucho mejor a sus cifras respecto de Chile, entonces ¿qué hizo Chile y qué hizo el resto? A mi juicio, tomó medidas que uno puede considerar positivas, pero que todas aplicadas al mismo tiempo, pareciera ser que generaron un efecto negativo. Pienso en la reforma de pensiones, en la Ley de 40 horas y en el aumento artificial del salario mínimo. Y eso hace que hoy día tengamos, entre otras cosas, cifras muy negativas”, sostuvo.

De todas formas, el exfuncionario de Gobierno proyecta un escenario diferente para los próximos años. “Yo creo que en el mediano y largo plazo, como dice el Banco Central, 2027 y 2028 van a ser buenos años, pero el 2026 está siendo un muy mal año”, afirmó.

Pero la gran pregunta que queda es ¿qué hay que hacer en el corto plazo? Rodríguez expresó dos puntos: "Uno, utilizar la política fiscal de manera contracíclica. Y en eso creo que hay espacio para acelerar ejecución de inversión, particularmente en los sectores de Vivienda y de Obras Públicas de mediano alcance, que sean intensivas en el uso de mano de obra. Yo creo que esa es la acción más concreta y específica que puede tener el Gobierno para generar empleo en el corto plazo”, planteó.

El segundo punto serían los subsidios focalizados, de los que dijo que "eso lo complementaría, en línea con lo que han dicho en RN, con subsidios focalizados y bien diseñados, como por ejemplo engrosar el subsidio unificado al empleo, que parte ahora el 1 de octubre, y que permita complementar, acelerar inversión pública, incentivar el uso de empleo con subsidios focalizados que nos permitan atajar el tema del desempleo en el corto plazo”.

Por último, concluyó advirtiendo enfáticamente que "si uno no genera las condiciones en la economía para que eso sea sostenible, cuando se termina el subsidio se termina la pega o cuando se termina la obra pública se termina la pega. Por lo tanto, hay que hacer las dos cosas”.

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