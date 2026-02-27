Hallan cuerpo de mujer flotando frente al Muelle Vergara de Viña del Mar

La tarde de este jueves fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en el sector del Muelle Vergara, en la comuna de Viña del Mar.

El hallazgo fue realizado por personal de la Lancha de Servicio General Valparaíso, dependiente de la Armada de Chile, tras detectar a una persona flotando en el mar frente a la costa. Desde la Capitanía de Puerto de Valparaíso confirmaron que se trataba de una persona de sexo femenino.

“Se abortó el procedimiento de rigor informando al Ministerio Público, disponiéndose la concurrencia de los organismos competentes para realizar las pericias e investigaciones correspondientes”, señalaron desde la autoridad marítima.

Tras la denuncia respectiva, el Ministerio Público de Chile instruyó la concurrencia de la Policía de Investigaciones de Chile, quedando el procedimiento a cargo de la Brigada de Homicidios.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Fiscalía, el cuerpo fue avistado inicialmente por personal de la Policía Marítima, dependiente de la Capitanía de Puerto, que dio aviso tras detectar a la persona flotando en el agua. “Se realizó la denuncia correspondiente y se dispuso la concurrencia de la PDI para desarrollar las diligencias especializadas”, indicaron.

Luego de los primeros peritajes en el sitio del suceso, los detectives confirmaron que la víctima correspondía a una mujer chilena. La causa de muerte aún se mantiene bajo investigación.

“El Ministerio Público continúa con las diligencias para esclarecer completamente las circunstancias del fallecimiento”, añadieron desde la Capitanía de Puerto, que se mantiene a la espera de los resultados de las pericias.

El cuerpo fue derivado al Servicio Médico Legal para la autopsia correspondiente, mientras la investigación sigue en curso para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.

