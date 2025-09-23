Hallan con vida a mujer que permaneció cinco días desaparecida en Valparaíso: fue encontrada deshidratada en una quebrada

Luego de cinco días de desesperada búsqueda, finalmente la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó el hallazgo con vida de Ingrid Peña, de 48 años, a quien se le perdió el rastro el pasado jueves 18 de septiembre en medio de las celebraciones de Fiestas Patrias en el Parque de la Familia Juan Pablo II, en Rodelillo, comuna de Valparaíso.

Fue a eso del mediodía cuando la mujer –que sufre de epilepsia y episodios donde se desorienta completamente– desapareció de la vista de sus familiares y se le perdió completamente el rastro, dando inicio de esta manera a una desesperada búsqueda por las cercanías, sumado a una denuncia por presunta desgracia ante Carabineros.

En este contexto, la PDI confirmó este martes 23 de septiembre, vale decir, cinco días después de su desaparición, que su hallazgo se materializó en unas quebradas.

"Hoy se programó un rastreo en este sector, a un costado del parque Sagrada Familia, un sector entre Viña del Mar y Valparaíso, ya que se recibió la orden de investigar por parte de la Fiscalía y, conforme a las diligencias y a la planificación que desarrolló la Brigada de Homicidios junto a las brigadas que estuvieron colaborando, dieron resultados positivos, por cuanto se logró el hallazgo con vida de la señora", comentó el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios.

Cabe hacer presente que la geografía del lugar donde fue hallada Ingrid Peña es bien compleja, con gran cantidad de quebradas y arbustos. "En ese sentido fue que la señora estaba en una ladera, en una quebrada, bajo un arbusto. Estaba deshidratada, y se le dieron los primeros auxilios médicos y, posteriormente, se trasladó hasta este sector, donde fue atendida por personal paramédico del SAMU", añadió el oficial.

De manera preliminar, se indicó que la mujer habría llegado por sus propios medios al sitio donde fue encontraba. "Lo más probable es que se haya descompensado, se haya desorientado y se haya perdido, a través de la misma geografía que es compleja acá en este sector", puntualizó el subprefecto Gallardo.

Cabe hacer presente que para su búsqueda se utilizaron una serie de elementos tecnológicos, como los drones del Gobierno Regional de Valparaíso, sumado a los ejemplares caninos de la PDI y a alrededor de 50 funcionarios de la policía civil.

Finalmente, acerca de su estado de salud, el Jefe de la BH Valparaíso subrayó que "se encontraba deshidratada y no verbalizaba mucho porque estaba en shock, por ello solicitamos la asistencia del SAMU, que la trasladó al Hospital Carlos van Buren".

