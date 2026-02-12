Hacen llamado a consumir productos sólo en locales establecidos que cuenten con autorización en la región de Valparaíso

Hasta la heladería Grido de Valparaíso llegó el seremi (s) de Salud, Mario Méndez, para encabezar una fiscalización en el marco de la "Campaña de Verano 2025-2026", desde donde se instó a la comunidad a consumir productos sólo en lugares autorizados y a prevenir cualquier enfermedad transmitida por alimentos (ETA).

Durante 2025, el 1% de los brotes de ETA de la región fueron producto de helados y mezclas para helados, en tanto durante este 2026 no se han registrado brotes por este tipo de alimentos.

“En el contexto de la "Campaña de Verano" estamos haciendo este control minucioso con el equipo de alimentos de la institución, con toma de muestras, verificación de las temperaturas, y de que se reúnan todos los requisitos necesarios para prevenir Enfermedades de Transmisión Alimentaria”, explicó Méndez.

De acuerdo con lo informado por el DEIS de Minsal, en lo que va de 2026 la región registra nueve brotes de enfermedades transmitidas por alimentos –por platos preparados, pescados y mariscos, huevos y lácteos- con 23 personas afectadas; y más de 4.900 atenciones de urgencia por cuadros gastrointestinales.

“Es muy importante consumir alimentos en locales establecidos con Autorización Sanitaria. Tiene todo el derecho el usuario de solicitar estas autorizaciones que deben estar exhibidas públicamente”, sostuvo la autoridad.

Además, enfatizó en las recomendaciones para el consumo seguro de alimentos, por ejemplo, las heladerías deben contar con agua corriente para el lavado de las cucharillas con las que se sirve el helado y ser exclusivas para cada sabor, los barquillos no deben estar expuestos a contaminación y las vitrinas contar con adecuada higiene.

Asimismo, en materia de prevención general en el consumo de alimentos, la Seremi de Salud enfatiza en:

• Lavar siempre frutas y verduras antes de consumirlas.

• Mantener carnes, pescados, lácteos y huevos refrigerados hasta su preparación.

• Consumir únicamente agua envasada, potable o hervida.

• Separar alimentos crudos de los cocidos y sus utensilios.

• Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de preparar los alimentos.

Ante cualquier síntoma de gravedad, es importante acudir al centro de salud más cercano. Para resolver dudas se encuentra disponible Salud Responde al 600 360 7777.

