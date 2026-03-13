Hacen entrega oficial del nuevo Cesfam de Catapilco a la Municipalidad de Zapallar

En un importante hito para la salud primaria de Zapallar, el Municipio recibió oficialmente las llaves y el certificado de entrega del nuevo Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Catapilco, por parte del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota. Tras la entrega formal del recinto, el municipio queda a la espera de la obtención de la resolución sanitaria para la habilitación del nuevo establecimiento de salud.

En este marco, el alcalde Gustavo Alessandri destacó que “recibir oficialmente las llaves de este nuevo Cesam significa que estamos cada vez más cerca de contar con un centro de salud moderno, con mejores condiciones para la atención de nuestros vecinos y también para el trabajo de nuestros equipos de salud”.

Asimismo, agradeció a las autoridades del Ministerio de Salud por el compromiso que hubo para sacar adelante este proyecto y por estar conscientes de la urgencia que tienen los municipios por mejorar su atención primaria.

El nuevo Cesfam de Catapilco contempla una inversión superior a los 4200 millones de pesos, financiados a través del Ministerio de Salud, y considera una infraestructura moderna diseñada para fortalecer la atención primaria en la comuna.

El edificio cuenta con una superficie de 1.410 metros cuadrados, incorporando box clínicos multipropósito con atención ginecológica, psicológica y dentales además de espacios administrativos y áreas de espera más amplias y cómodas para los usuarios.

Además, el recinto en Zapallar fue proyectado bajo estándares actuales de accesibilidad universal, eficiencia energética y mejores condiciones para el funcionamiento de los equipos de salud de la comuna.

PURANOTICIA