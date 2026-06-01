Organizaciones sociales marchan en Valparaíso contra medidas adoptadas por el Gobierno

Organizaciones vecinales, sociales, medioambientales y gremiales comenzaron a reunirse en la plaza Victoria de Valparaíso para marchar hacia el Congreso Nacional durante la realización de la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast.

Se trata de una manifestación convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en rechazo a una serie de medidas adoptadas por el Gobierno en sus primeros dos meses de gestión, ya sea en materia económica como también en salud.

Con lienzos, pancartas y diversas consignas, las organizaciones comenzaron a manifestarse en defensa a sus derechos sociales, como por ejemplo lo hicieron los gremios de la salud, que pidieron no retroceder en avances logrados.

Por ejemplo, la vicepresidenta nacional de Confedeprus, Sandra Olivares, explicó a Radio Biobío que "estamos preocupados porque estos recortes van a significar efectos muy negativos en la atención a los pacientes y también en las y los trabajadores”.

Las medidas adoptadas por el Gobierno en razón del ajuste presupuestario también han sido una de las consignas más repetidas por los manifestantes que saldrán a marchar por la avenida Perú, hasta las inmediaciones de la sede del Poder Legislativo.

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