Caótica jornada en Valparaíso: marcha contra el Gobierno deriva en graves enfrentamientos en las cercanías del Congreso

Máxima tensión se vive a esta hora en las inmediaciones del Congreso Nacional. El ambiente se radicalizó drásticamente al acercarse al perímetro de exclusión del Poder Legislativo, derivando en violentos enfrentamientos entre manifestantes y personal de Carabineros, en alrededores de Av. Pedro Montt, lo que interrumpe el normal desarrollo de la jornada de Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast.

ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN

Ruptura del perímetro: Un grupo de manifestantes intentó traspasar el área de resguardo policial , retirando a la fuerza las barreras de contención e increpando directamente al personal uniformado.

Foco de los disturbios: Los incidentes principales se trasladaron hacia la Avenida Pedro Montt , donde se registran duros enfrentamientos en paralelo al discurso presidencial.

Corte de tránsito: Las autoridades informaron que el tránsito se encuentra completamente suspendido en los sectores aledaños debido a la intervención del personal de Control de Orden Público de Carabineros.

De esta manera, la marcha, que originalmente planificaba un desplazamiento pacífico por la Avenida Pedro Montt, termina con incidentes mayores en el corazón de Valparaíso, mientras las fuerzas policiales intentan restablecer el orden en los alrededores de la sede legislativa.

CONTEXTO DE LA MARCHA

Estos disturbios cortaron el avance de lo que inició como una convocatoria pacífica de organizaciones vecinales, medioambientales y gremiales en la Plaza Victoria.

La movilización, convocada originalmente por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), tenía por objetivo rechazar los recortes presupuestarios y las reformas de salud impulsadas en los primeros dos meses del actual mandato. Los gremios de la salud marcharon activamente exigiendo no retroceder en los derechos adquiridos.

Al respecto, la vicepresidenta nacional de Confedeprus, Sandra Olivares, advirtió a los medios que "estamos preocupados porque estos recortes van a significar efectos muy negativos en la atención a los pacientes y también en las y los trabajadores”.

PURANOTICIA