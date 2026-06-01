Gobierno reconstruirá 4 mil casas arrasadas por megaincendios en Valparaíso, Ñuble y Biobío: "Familias no pueden seguir esperando"

La reconstrucción de las zonas afectadas por los megaincendios de febrero de 2024 en la región de Valparaíso y de enero de 2026 en las regiones de Ñuble y Biobío tuvo un espacio destacado en la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast.

A más de dos años de la tragedia que golpeó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, y dos años después en Concepción, Penco, Tomé y Laja, el Mandatario anunció una inyección extraordinaria de recursos para acelerar la reposición de viviendas y aseguró que las familias damnificadas no pueden seguir esperando una solución.

En el marco del eje de vivienda y calidad de vida, el Jefe de Estado sostuvo ante el Congreso Nacional que el déficit habitacional sigue siendo uno de los principales desafíos del país, recordando que actualmente existen cerca de 500 mil familias sin acceso a una vivienda y más de 120 mil viviendo en campamentos.

Sin embargo, al abordar la situación de las personas afectadas por catástrofes recientes, puso el foco en los procesos de reconstrucción que continúan pendientes. "No olvidamos a las más de 40 mil personas damnificadas por los incendios de (las regiones de) Valparaíso, Ñuble y Biobío", afirmó ante el Congreso Pleno.

En ese contexto, anunció que el Gobierno impulsará un plan especial para acelerar la reposición de viviendas destruidas por los siniestros. "A través del Plan de Reconstrucción Nacional, inyectaremos $400 mil millones al Fondo de Emergencia, que se traducirán en la reconstrucción de más de 4 mil viviendas", señaló.

El Presidente enfatizó que la prioridad será dar una respuesta concreta a las familias que aún esperan recuperar sus hogares, particularmente en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, las más golpeadas por el megaincendio registrado en la región de Valparaíso en febrero de 2024 y que le costó la vida a 138 personas.

"Esas familias no pueden seguir esperando", sostuvo el Mandatario quien, además, vinculó el desafío de la reconstrucción con la necesidad de avanzar en soluciones habitacionales permanentes para miles de familias a nivel nacional.

En ese sentido, sostuvo que "tener casa propia no es un lujo, es el sueño más legítimo y más antiguo de una familia", agregando que uno de los objetivos de su administración será que "Chile vuelva a ser un país de propietarios, no de arrendatarios".

En esa línea, anunció medidas para reducir los tiempos de espera en programas habitacionales, ampliar el acceso de la clase media a subsidios y disponer de terrenos fiscales para futuros proyectos de vivienda, aunque el principal anuncio para las zonas afectadas por los megaincendios estuvo centrado en el fortalecimiento del Fondo de Emergencia y la reconstrucción de más de 4 mil viviendas.

"Más seguridad, más empleo y más oportunidades deben traducirse, al final, en algo muy concreto: mejor calidad de vida en el barrio, en la calle y en el entorno cotidiano de cada familia", concluyó el Jefe de Estado desde el Congreso.

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