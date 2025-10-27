Habrían capturado al principal sospechoso de brutal crimen con arma blanca en La Calera

Funcionarios de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) habrían detenido al principal sospechoso del brutal crimen registrado durante el fin de semana recién pasado en la población Pablo Neruda 2 de la comuna.

Cabe recordar que un hombre de 45 años perdió la vida luego de ser apuñalado en el contexto de una violenta riña entre dos individuos en el pasaje La Sebastiana.

Si bien, el hombre malherido fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Mario Sánchez de La Calera, fue en este lugar donde precisamente se confirmó su deceso.

Bajo este contexto, la Brigada de Homicidios de la PDI dio inicio a una serie de diligencias para dar con el paradero del principal sospechoso de este brutal asesinato, el cual habría sido capturado durante horas de la tarde de este lunes 27 de octubre.

Cabe recordar que el fiscal César Astudillo explicó sobre el crimen que se trató de "dos personas de sexo masculino tuvieron una discusión, en medio de la cual uno de ellos, premunido de un arma blanca tipo cuchillo, efectuó sendas heridas en el cuerpo de la víctima, quien fue trasladado hasta el hospital local, donde finalmente falleció".

El detenido por esta muerte por ataque con arma blanca pasará seguramente a control de detención durante este martes 28 de octubre, para luego dar paso a la audiencia de formalización en la que se le comunicarán los cargos en su contra.

