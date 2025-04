Habitantes de Concón, Quintero y Puchuncaví cuentan con nueva y moderna Red Pública de Monitoreo de Calidad del Aire 

Un hito en la historia ambiental del país se marcó este lunes luego que el Ministerio del Medio Ambiente presentara oficialmente la nueva Red Pública de Monitoreo de Calidad del Aire para Concón, Quintero y Puchuncaví, la que permitirá entregar información detallada sobre lo que respira la ciudadanía de estas comunas, fortaleciendo las acciones del Gobierno por avanzar en mejorar la calidad de vida para los habitantes de esta zona.

En el evento, realizado en el Estadio Atlético de Concón, donde se emplaza una de las modernas estaciones que forman parte de la red, se informó que esta nueva red -totalmente pública- representa el cumplimiento de un compromiso con las comunidades, en el marco de la implementación del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) para la zona y el cumplimiento del Gobierno a las medidas ordenadas por la Corte Suprema para proteger estos territorios.

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, comentó que "hoy damos un paso decisivo hacia una mayor transparencia y protección de la salud de las personas. Esta red no sólo mide el aire, también entrega confianza y datos sólidos, abiertos, trazables y en línea, para que la ciudadanía sepa con certeza qué están respirando".

El alcalde de Concón, Freddy Ramírez, señaló que “estamos consolidado un plan que venimos trabajando hace varios años, no solo con el Ministerio del Medio Ambiente, sino que también con los alcaldes de Quintero y Puchuncaví. La importante de esto es que se va a poder medir lo que estamos respirando día a día. Esto no solo tiene que ver con captar qué contaminantes están en el medio ambiente, si no que cómo está la calidad del aire. Que hoy exista un plan de monitoreo de primer nivel y con los equipos más modernos del país, nos pone muy orgullosos y alerta de que no podemos bajar los brazos en lo que significa los planes de descontaminación”.

El alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, destacó que “hoy día, sin duda, nuestras comunas viven un proceso de transformación. Están dando un paso positivo, y es la manera en que debemos enfrentar el futuro de nuestros territorios, porque tienen mucho que entregar. Ya entregamos muchísimo en el pasado en diversos aspectos. Hoy día, también, el Estado se está haciendo cargo de una deuda que tenía, y de esta manera damos un paso importantísimo, porque estas estaciones miden lo que realmente las personas respiran, y eso es muy distinto a los elementos que existían anteriormente”.

TECNOLOGÍA DE PUNTA

La red está conformada por 14 estaciones de monitoreo, de las cuales tres son supersitios de alta capacidad, y permite medir 11 contaminantes atmosféricos, incluyendo material particulado (MP10 y MP2,5), dióxido de azufre (SO₂), óxidos de nitrógeno (NOₓ), compuestos orgánicos volátiles (COVs) y ácido sulfhídrico (H₂S), entre otros.

Se trata de equipamiento de última generación, validado por organismos internacionales, que cumple con los más altos estándares técnicos para asegurar la precisión, trazabilidad y calidad de la información.

“Esta red es una herramienta fundamental para el Ministerio. Nos permite gestionar la calidad del aire con base en evidencia robusta y entregar información oportuna y clara a las personas”, explicó el subsecretario Maximiliano Proaño.

La información generada por las estaciones está disponible en línea en el sitio web https://airecqp.mma.gob.cl/nueva-red-mma, donde cualquier persona puede acceder a los datos en tiempo real.

La distribución geográfica de las estaciones permite una cobertura territorial equitativa, con presencia en sectores urbanos y rurales de las tres comunas:

Puchuncaví: Supersitio Ventanas, Escuela La Greda, Puchuncaví Centro, Pucalán y Maitencillo.

Concón: Supersitio Concón, Estadio Atlético Municipal, Puente Colmo, Concón Oeste (Vista al Mar) y Bomberos Concón

Quintero: Supersitio Quintero, Loncura, Valle Alegre, Quintero Sur y Mantagua.

La superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, recalcó que “estamos trabajando permanentemente, junto al Ministerio del Medio Ambiente, para iniciar el proceso de evaluación de la representatividad poblacional de las estaciones, lo que permitirá asegurar que los datos reflejen de manera adecuada las condiciones de calidad del aire en las zonas donde vive la población. Además, continuamos trabajando a través de nuestra delegación exclusiva en el territorio, enfocada en fiscalizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente”.

AVANCES DEL PLAN

Desde la implementación del PPDA en 2019, los resultados han sido significativos: una reducción del 70% en las emisiones de dióxido de azufre (SO₂), 49% en material particulado (MP), 50% en COVs y 70% en óxidos de nitrógeno (NOₓ). Además, 2024 se convirtió en el primer año sin episodios críticos de contaminación por SO₂ ni emergencias ambientales por MP10 o MP2.5 en la zona.

Este logro se debe a la implementación de tecnologías de abatimiento, el encapsulamiento de fuentes emisoras, así como al cese de operaciones de la Fundición y Centrales Ventanas 1 y 2.

“Todo esto ha sido posible gracias al trabajo colaborativo. Agradecemos a las comunidades, a nuestros equipos técnicos, al mundo académico y a cada persona que ha sido parte de este proceso. Este es un hito en la historia medioambiental del país”, señaló la ministra Rojas.

Además, la concreción de la nueva red va en línea del compromiso de cumplir el dictamen de la Corte Suprema, que resolvió la necesidad de impulsar acciones concretas que permitan mejorar la condición ambiental de la zona

PRÓXIMOS PASOS

Durante la ceremonia, la ministra Rojas también anunció que se ha iniciado el proceso de revisión y actualización del Plan de Prevención y Descontaminación, con el objetivo de reforzar las medidas actuales, incorporar nuevos aprendizajes y avanzar hacia un desarrollo más sostenible.

“Sabemos que este territorio ha sido históricamente afectado por la contaminación. Nuestro compromiso es avanzar hacia una transición socioecológica justa, con acciones concretas que mejoren la calidad de vida de las personas y aseguren un desarrollo respetuoso con el medio ambiente”, concluyó la ministra.

PURANOTICIA