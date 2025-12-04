Habilitarán seis estanques de hidratación para feligreses que peregrinen a Lo Vásquez

Para acompañar de manera segura a las miles de personas que participarán en la tradicional Peregrinación a la Virgen de Lo Vásquez, Esval anunció un plan operativo especial que permitirá entregarles agua potable y reforzar la atención ante eventuales emergencias que pudieran producirse durante la jornada.

El subgerente zonal de la empresa sanitaria, Alejandro Pérez, comentó que "esta festividad es un momento muy significativo para muchas familias de la región y también de otras localidades. Por eso, buscamos acompañar a los peregrinos y nuestro compromiso es contribuir a que esta celebración, que además coincide con un fin de semana largo, se desarrolle de manera segura”.

Este año se dispondrán seis estanques estacionarios de hidratación, ubicados en puntos estratégicos cercanos al Santuario en Casablanca, al que se estima cada año llega más de un millón de personas.

De esta manera, los peregrinos contarán con agua potable durante su permanencia en el lugar. Además, se instalarán 12 baños químicos destinados al apoyo de Carabineros, contribuyendo así a su labor de resguardo y orden durante el evento.

El despliegue se complementará con cuadrillas especializadas en terreno, que estarán operativas de manera continua y en coordinación con las autoridades para atender cualquier contingencia relacionada con la infraestructura sanitaria.

PURANOTICIA