Habilitan segunda pista en la avenida España tras estabilización de talud hacia Viña del Mar

Una segunda pista quedó habilitada este miércoles en la avenida España, en el tramo comprendido entre las calles Amunátegui y 18 de Septiembre, luego de las obras de mitigación ejecutadas en dirección a Viña del Mar y ante la estabilidad que ha presentado el talud.

Según informó el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), la habilitación comenzó a las 17:00 horas y permitirá disponer de dos pistas en dirección a la Ciudad Jardín, contribuyendo a mejorar las condiciones de desplazamiento por este tramo de la vía.

De todas formas, los equipos técnicos del organismo continuarán monitoreando el comportamiento del talud, con el objetivo de evaluar permanentemente sus condiciones y la seguridad del sector.

En paralelo a la habilitación provisoria de la segunda pista, Serviu informó que continúa trabajando en el desarrollo de la ingeniería de diseño para determinar las obras definitivas que permitirán estabilizar el talud.

Este proceso considera estudios geotécnicos, levantamientos topográficos, monitoreo instrumental y otros análisis especializados, antecedentes que serán utilizados para definir las características de la intervención permanente.

Entre las soluciones que se encuentran proyectadas se consideran sistemas de anclajes y la instalación de malla, de acuerdo con lo informado por el organismo.

PURANOTICIA