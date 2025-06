«Guerra de Jorge's», el génesis de la distancia entre Brito y Sharp: "Nunca entendió que Valparaíso era más grande que él"

"Para buscar los entendimientos, hay que hablar con honestidad y sin rodeos". Bajo esta premisa, el diputado por el Distrito 7 de Valparaíso, Jorge Brito, analizó sin tapujos la contingencia regional y la distancia que a lo largo de los años ha ido creciendo más con quien fuera uno de sus aliados en la política, el ex alcalde porteño Jorge Sharp, de quien sostuvo que comenzó su distanciamiento porque no daba respuesta a grandes problemáticas comunales a la que él y la ciudadanía le pedían acciones.

En conversación con «La Entrevista», de Puranoticia.cl, el parlamentario del Frente Amplio que el 11 de marzo de 2026 completará su segundo periodo como tal, expresó que el ex jefe comunal "nunca entendió que Valparaíso era más grande que él y eso lo veo reflejado porque se desentendió de muchos procesos donde se necesitaban respuestas de la Alcaldía y que recién ahora con nueva Alcaldesa se han ido atendiendo".

Luego precisó que la relación con el abogado nacido en Punta Arenas se rompe en el momento "cuando él nos tuvo más de dos años sin atender por aspectos esencialmente importantes para la comunidad de Valparaíso, como lo son el Mercado Puerto, la calle Uruguay o los ascensores. Ahí dijimos 'ya po Alcalde'... porque tampoco era que lo veíamos en Valparaíso. No sabíamos dónde estaba".

Y aunque Brito reconoce que este tipo de situaciones "se las planteé muchas veces", aseguró que Sharp "te dejaba los vistos". En ese sentido, contó que "cuando el ascensor de mi cerro (Los Placeres) estuvo tres años parado por trabajos que demoraron cinco semanas, y cuando iba a discutir con el Municipio me decían que el tema lo tenía el MOP; y cuando iba a Santiago al MOP me decían que el tema lo tenía el Municipio. Entonces agarré los dos documentos y fui donde él, pero nunca dio respuesta".

"Todos los vecinos saben que en el cerro vive un Diputado y cada vez que salgo de la escalera a la calle, todos los días, hasta hoy, me dicen que arreglemos el ascensor. Hoy está cerrado. El ascensor lo abrieron y se echó a perder. Por eso la Alcaldesa lidera un plan urgente de recuperación de ascensores. Pero, a raíz de lo anterior, no se trata de Sharp ni de Perico de los Palotes, se trata que Valparaíso y el país funcione. Todos los sectores políticos debiéramos compartir ese objetivo: que los servicios públicos funcionen, que el Estado funcione", continuó expresando el legislador frenteamplista.

ESTALLIDO SOCIAL

Otro de los aspectos analizados en detalle por el ingeniero civil industrial nacido en la región del Maule fue lo acontecido durante el estallido social, tanto por las causas que lo motivaron, muchas de las cuales siguen presentes en la ciudadanía; pero también por la violencia y delincuencia desatada durante aquellas semanas de protestas.

En primer lugar, al ser consultado si se arrepentía de haber apoyado el estallido social, Brito manifestó que "no para nada, todavía hay heridas profundas". Luego, profundizó su respuesta diciendo que "yo veo en la calle mucha rabia de la gente y siento que aún están las causas profundas del estallido. Y aunque, si bien hay avances que han existido, como la jornada laboral de 40 horas, la reforma de pensiones y la descentralización que ha avanzado, no podemos perder de vista el país que tenemos".

Sobre los retrocesos que vinieron de la mano con aquellas semanas de protestas y hechos de violencia, indicó que "hay que recordar que el estallido social comenzó el 18 de octubre de 2019, pero en marzo comenzó la pandemia. En lo relativo a los créditos hipotecarios, estos dicen relación con la tasa de interés que fija el Banco Central, y hoy en el mundo eso se contrajo, no sólo en Chile, a raíz de la crisis de la pandemia. Los medios de producción, las empresas y nuestros hábitos cambiaron, probablemente hace seis años nuestros hábitos eran distintos en amplios sentidos, y también en la economía. Por eso murieron muchas empresas y otras surgieron".

Asimismo, planteó que "a lo que no podemos llegar es a que el país estalle de rabia. Yo no comparto ningún hecho de violencia, menos alguna agresión. Yo no creo que ningún compatriota tiene que agredir a otro para que el país avance".

De igual forma, pidió recordar "cuando los cabildos surgieron o cuando la violencia no fue la tónica. Hubo momentos donde el 80% quería cambios profundos y tanta responsabilidad como aquellos que agredieron a otros también tuvieron las autoridades de la época porque desestimaron las demandas. Decían en el Congreso que era porque las lucas no alcanzaban. El diputado Winter fue claro al decir que el 10% de más bajos ingresos en Chile está endeudado con el 1% que más tiene, y su ingreso es negativo, es de -0,4. Esa gente trabaja dos jornadas al día y no puede sobrevivir".

TRABAJO EN EQUIPO

Una de las críticas que ha surgido en el marco de su segundo periodo como Diputado dice relación con la instalación de ex colaboradores suyos en el Municipio de Viña del Mar, que lidera su ex compañera de trabajo, la alcaldesa Macarena Ripamonti. Además, se refirió a su cercanía con la actual jefa comunal porteña, Camila Nieto.

Sobre esta situación, comentó a Puranoticia.cl que "no sólo para la política, si no que para todos los trabajos: hay que tener equipos que nos desafíen, no equipos autocomplacientes. Creo que el fracaso de muchos liderazgos es porque se han rodeado de gente que a todo le daban palmadas diciendo que va súper bien. Pero no, necesitamos gente que diga que incluso cuando sepas que vas bien, que lo puedes y que lo tienes que hacer mejor, porque somos servidores públicos".

También comentó que "al final, todos los propósitos, hacer el bien, hay que hacerlo bien, y eso requiere trabajo y rigurosidad, pero además hay que pasarlo bien porque eso se nota y sobre todo en el Congreso donde veo la cara de gente triste, enojada o a veces enferma porque no lo pasan bien, porque no disfrutan lo que hacen. El Congreso es bien odioso, si yo salgo y me voy a hacer reiki o acupuntura porque es un espacio bien difícil, pero lo hacemos con cariño, por compromiso con Valparaíso y la región. Entonces el lema es hacer el bien, hacerlo bien y pasarlo bien, e intentar que todos se puedan desafiar así misma pero alinearse también a un proyecto común".

Finalmente subrayó que "yo siempre he propuesto que acá estemos todos y que las personas que tengan la posibilidad se pongan a disposición. El problema es que se requiere más de una persona para lograr un proyecto que cuaje y que sea exitoso. Se requieren equipos y eso hemos estado construyendo en Viña del Mar y en Valparaíso con la alcaldesa Camila Nieto, a quien nadie daba un peso porque pudiera salir electa. Fuimos a desafiar al Alcalde con su candidata en ejercicio y pudimos ganar".

MIRA «LA ENTREVISTA»

PURANOTICIA