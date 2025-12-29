Guerra civil en el Municipio de Puchuncaví: todos los detalles de la denuncia que remece a la Secretaría de Planificación Comunal

Una verdadera guerra civil es la que vive por estos días la Municipalidad de Puchuncaví, específicamente la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla), donde la arquitecta y directora subrogante de la unidad acusó hechos que, a su juicio, han afectado gravemente el funcionamiento de la unidad y el ejercicio de sus atribuciones.

A través de una carta dirigida al alcalde Marcos Morales –y a la que accedió Puranoticia.cl–, Ninozka Matus informó que desde el ingreso del actual director de Secpla, Rodrigo Valenzuela, el 6 de diciembre del 2024, fue apartada de funciones históricas de su cargo y de las que corresponden legalmente a la subrogancia. Esto habría dañado su salud mental, derivando en una licencia médica en febrero pasado.

Pero los problemas continuaron en septiembre, cuando asumió como Directora (s) de Secpla debido a que el titular se mantuvo con licencia médica por dos meses. Sin embargo, Matus asegura que "no se me permitió ejercer la subrogancia en la práctica", pues las primeras semanas se tomaron decisiones sin su conocimiento.

Según dijo la arquitecta urbanista en la carta, "aún estando con licencia médica, el Director continuó impartiendo instrucciones a funcionarios de Secpla mediante WhatsApp y llamados telefónicos, omitiendo deliberadamente mi rol". Esto generó desinformación interna, duplicidad de órdenes, decisiones sin sustento técnico ni respaldo administrativo y afectación directa al funcionamiento institucional.

Frente a esta situación, el Administrador Municipal y la Dirección Jurídica instruyeron que toda comunicación debía canalizarse a través de su persona. No obstante, esta medida se cumplió sólo durante una semana, ya que las comunicaciones irregulares siguieron, generando un ambiente laboral hostil y un deterioro en el trabajo en equipo. Toda esto fue reportado al Director de Control, quien instruyó medidas preventivas.

Ninozka Matus también expuso en su misiva que el director Rodrigo Valenzuela ha retirado funciones y responsabilidades que históricamente ejerció. Según expresó, esto "me expone y expone al Municipio a cometer errores de gravedad al firmar o aprobar documentos sin los antecedentes necesarios". Esta situación fue puesta oportunamente en conocimiento al Administrador Municipal y a la Directora Jurídica".

Al asumir como Directora (S) de Secpla en Puchuncaví, la denunciante realizó una redistribución de roles en la unidad, para darle más énfasis al trabajo en equipo y a las capacidades de cada uno. Esto, recordando que antes de asumir la subrogancia, los procesos de gestión se asignaron sólo a dos profesionales, que enfrentaron una sobrecarga laboral excesiva, la cual volvieron a tener al regreso de Valenzuela.

Todo esto ha generado que permanezcan "estancados debido a la duplicidad de trabajos y jerarquías, así como al desconocimiento, por parte del Director, de los roles y funciones de cada profesional del equipo". Matus señaló que esto es "preocupante", ya que Valenzuela tiene toda la información remitida en su momento.

En cuanto a la planta de tratamiento de aguas servidas (PTAS) de Horcón y otras iniciativas en carpeta, la arquitecta dijo que realizó modificaciones comunicadas formalmente, pero que tras una renuncia y el regreso del Director titular de Secpla no han habido avances para revisar el estado de cada proyecto. "He sido yo quien ha procurado convocar reuniones, coordinar avances y ordenar la cartera de proyectos, con el único proposito de contribuir al progreso de la comuna", sostuvo.

Bajo este contexto, recalcó sobre la PTAS de Horcón que durante su dirección subrogante propuso una carta Gantt para elaborar licitaciones y proyectos de mejoramiento, pero que con el regreso del director Valenzuela, todo se vio interrumpido. De hecho, siguen a la espera . A la fecha, seguimos a la espera de la entrega del presupuesto y las especificaciones técnicas para avanzar con la licitación.

Matus también enfatizó que presentó todos los proyectos relacionados con la planta de tratamiento a diversas instituciones estatales, como por ejemplo el dren de emergencia, que propusieron como medida de mitigación debido a la urgencia del verano. No obstante, la licitación resultó inadmisible, ya que el oferente no cumplió con las bases. Pero a pesar de la urgencia, dijo que el director Valenzuela "ha propuesto realizar una excavación (una nueva laguna), pasando por alto todas las recomendaciones técnicas que trabajamos (...) y que fueron presentadas a diversas entidades".

Esto preocupa, pues la funcionaria advierte que, al momento de gestionar la puesta en marcha, en lugar de contar con un dren de emergencia, "nos encontraremos con dos lagunas", lo que a su juicio evidencia la existencia de acuerdos internos que, como equipo técnico de Secpla, no han sido debidamente transparentados. Además, recordó que el director de la Secretaría de Planificación ha señalado públicamente que habría advertido que la licitación del dren de emergencia no era suficiente en dinero, "situación que no consta en ninguna instancia formal ni en comunicaciones internas previas".

"La falta de una jerarquía clara y la existencia de instrucciones contradictorias han generado un deterioro significativo en el ambiente laboral, provocando confusión, retrasos y un evidente desperdicio del recurso humano y del tiempo, ambos indispensables para el avance de proyectos estratégicos para la comuna. Esta situación se ha hecho especialmente evidente, ya que no hemos logrado avanzar en ninguna materia desde el retorno del Director", complementó la denunciante.

Finalmente, la arquitecta Ninozka Matus expuso en su carta al alcalde Morales que "lamento profundamente tener que recurrir a esta instancia para abordar situaciones internas que me afectan de manera personal. Amo mi comuna y mi único propósito es contribuir a su progreso, a una adecuada coordinación institucional y a todo lo que favorezca una mejor cohesión social. Sin embargo, bajo las condiciones actuales y con directivos que no facilitan el trabajo colaborativo, se vuelve difícil avanzar. Resulta preocupante que se perciba la comuna únicamente como un trabajo más y no como un territorio resiliente que, con una gestión adecuada, podría mejorar aún más".

