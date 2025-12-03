Guardias del Hospital Fricke protagonizan violenta golpiza a un hombre en Urgencias

Una brutal golpiza le propinaron dos guardias del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar a un hombre que se encontraba en las afueras de la sala de espera de Urgencias, acción registrada en un video rápidamente viralizado en redes sociales.

El registro muestra a los trabajadores de seguridad reteniendo a un hombre, al que comienzan a darle constantes golpes de puño, todo a vista y paciencia de pacientes y/o familiares que se encontraban aguardando su turno en el establecimiento.

Las primeras informaciones indican que el sujeto agredido habría estado fumando en un sitio no autorizado para ello, por lo que fue advertido que debía apagarlo, generándose de esta manera la discusion que terminó en esta violenta golpiza.

Si bien, en el registro audiovisual se escuchan gritos de algunas personas presentes en la sala de espera de Urgencias del Hospital Fricke, lo cierto es que nadie intervino para evitar que los golpes de puño pudieran convertirse en una tragedia mayor.

Desde el recinto de salud viñamarino señalaron que el accionar de los guardias de seguridad es materia de investigación, para lo cual se encuentran recabando antecedentes para determinar las eventuales responsabilidades en los hechos.

Junto a indicar que los trabajadores corresponden a un servicio externo, desde el establecimiento precisaron que "se ha solicitado un informe detallado respecto de los protocolos de intervención vigentes para el personal de seguridad, con el propósito de asegurar el correcto funcionamiento de los procedimientos establecidos".

PURANOTICIA