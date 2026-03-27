Guardia que hace dos meses fue apuñalado en supermercado ahora recibió feroz golpe en la cabeza tras frustrar hurto en Villa Alemana

Con serias lesiones en su cabeza resultó un guardia de seguridad que fue agredido al momento de intentar frustrar un hurto que pretendían cometer tres sujetos desde dependencias del supermercado Unimarc ubicado en la comuna de Villa Alemana.

A eso de las 21:00 horas de este jueves 26 de marzo, tres individuos ingresaron al establecimiento comercial y comenzaron a hurtar productos, lo cual fue advertido por un guardia de seguridad, quien pidió ayuda a sus compañeros para frustrar el delito.

Uno de los delincuentes intentó agredir a un funcionario de seguridad con un destornillador, sin embargo no consigue su cometido. Pese a ello, el forcejeo continuó, generando conmoción entre los clientes y trabajadores del supermercado.

En ese contexto, uno de los "mecheros" tomó una radio de comunicación y con este elemento golpea a un guardia en la cabeza, causándole serias heridas que fueron comentadas por la encargada de turno del local, Constanza Michelle.

"Uno de los mecheros agrede a uno de los compañeros, dándole golpes en la cabeza con una radio de comunicación, provocándole una herida de al menos 3 centímetros de largo por uno de profundidad", señaló la trabajadora a Puranoticia.cl.

A raíz de lo ocurrido, los mismos compañeros de funciones le prestan ayuda al funcionario agredido, mientras se esperaba la llegada de personal de la Asociación Chilena de Seguridad (AChS), quienes lo trasladaron a un centro asistencial.

"Se procedió a prestarle asistencia, momento en que los mecheros comenzaron a tirar los carteles y romper vidrios, para darse a la fuga", dijo la encargada, quien aseguró que llegó Carabineros al lugar, deteniendo posteriormente a uno de los delincuentes.

Lo ocurrido en el supermercado de Villa Alemana genera preocupación, ya que el trabajador agredido esta ocasión es el mismo que dos meses antes fue apuñalado por mecheros al intentar evitar un delito de hurto en el mismo establecimiento.

"El mismo colega que ahora fue herido, ya en reiteradas veces ha sido agredido. Esta es la segunda vez que lo agreden físicamente. La primera fue una apuñalada, al igual que a otro colega más. En este local no es primera vez que pasa esto", sentenció Constanza Michelle al relatar lo ocurrido a Puranoticia.cl.

Cabe recordar que el pasado 19 de enero, dos guardias de seguridad resultaron heridos con arma blanca al intentar frustrar un hurto al interior del supermercado Unimarc. Los trabajadores sufrieron lesiones en la zona axilar, siendo atendidos por SAMU y derivados a un centro asistencial, sin presentar complicaciones de gravedad.

PURANOTICIA