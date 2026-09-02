Gremios de la educación marcharán tres días hasta el Congreso en Valparaíso para manifestar rechazo a recortes presupuestarios

Los gremios y asociaciones de trabajadores de la educación anunciaron una caminata de tres días desde Santiago hasta Valparaíso, para manifestar su rechazo a los recortes presupuestarios y advertir sobre sus efectos en la educación pública. La marcha culminará el martes 8 de septiembre en el Congreso Nacional.

La movilización tiene como objetivo visibilizar ante la ciudadanía y el Poder Legislativo "el grave impacto que tendrán las reducciones presupuestarias en el área pedagógica y administrativa".

La caminata estará integrada por las dirigencias de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime), la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios de la Superintendencia de Educación (Asume), la Federación Nacional de Asistentes de la Educación Pública (Aefen), el Sindicato N° 2 de Trabajadores de la Fundación Integra (Sindidos), la Asociación de Funcionarias y Funcionarios de la Agencia de Calidad de la Educación (Anface), la Asociación de Funcionarios de la Junaeb (Afaeb) y el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile A.G.

El presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, detalló que “haremos una caminata durante tres días a Valparaíso, con distintos gremios de educación e instituciones del Estado que trabajan en el tema”.

“El objetivo es levantar nuestra demanda por el presupuesto para la Educación, el cual no puede disminuir. Sería un crimen para la salud mental y para la convivencia que hoy toca a todo el sistema estudiantil. Caminaremos desde el domingo 6 al martes 8 de septiembre para hacer conciencia en la sociedad chilena de que hay una grave amenaza contra la educación y que hay que defenderla”, añadió.

La Presidenta de Andime, Beatriz Fuenzalida, en tanto, alertó sobre el impacto social de las medidas económicas del Ejecutivo “no es menor el ajuste presupuestario y el corte que hace esta administración de Gobierno frente a los programas sociales que van en beneficio de los hijos de los trabajadores de nuestro país”.

“Es importante que la ciudadanía esté informada y nos apoye. La salud mental no solamente es importante para los estudiantes, también lo es para los profesores y los trabajadores de la educación”, aseguró Fuenzalida.

Por su parte, el Presidente de Asume, Juan Alberto Lepe, denunció que “debemos defender la educación pública entre todos. No es posible que el Estado se aleje; cuando se deja ese espacio, aparece el negocio”.

“Hoy no se están fiscalizando los recursos que entrega el Estado a través de la subvención, no se están cubriendo los cargos de la gente que se acoge a retiro y se produce un grave agobio laboral. Modernizar no significa dejar de fiscalizar”, aseguró.

Asimismo, Judith Parra, Presidenta de Afaeb, reforzó el llamado, “queremos reforzar esta invitación a quienes hoy les importa la defensa tanto de la educación pública como el valor de la función pública”.

Finalmente, Yasna Sánchez, Presidenta de Aefen, enfatizó la unidad del sector ante la crisis “caminamos unidos en defensa de la educación pública”.

“Salimos a la calle para hacerle frente a las políticas regresivas y privatizadoras que este gobierno quiere imponer y que lo único que buscan es debilitar aún más lo público. No nos vamos a quedar sentados viendo cómo se desmantela el sistema. La educación pública se defiende con nosotros adentro”, finalizó.

PURANOTICIA