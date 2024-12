Gremio hotelero afirma que "no hay más allá del 10%" de cancelaciones en Valparaíso para Año Nuevo por marejadas

El presidente de los Hoteleros de Chile, Alberto Pirola, expresó su preocupación frente a las marejadas que han afectado las costas del país, particularmente en la región de Valparaíso, justo cuando se debate sobre la realización del evento de fuegos artificiales para Año Nuevo, uno de los principales atractivos turísticos de la zona en esta fecha.

Los hoteleros y el sector turístico de la región en general esperan que las condiciones climáticas mejoren para recibir a miles de visitantes que eligen la ciudad como destino para despedir el año.

No obstante a lo anterior, Pirola afirmó a Emol que "ha habido ya algunas cancelaciones de reservas y todavía no está confirmado de que si va o no van los fuegos artificiales".

En ese sentido, el dirigente gremial enfatizó la necesidad de priorizar la seguridad de los ciudadanos ante posibles decisiones de suspensión.

"No es bueno para el turismo, pero hay que tener claridad de que primero está la seguridad, o sea, se han podido ver los daños que ha tenido en el borde costero a lo largo de Chile", declaró, en referencia a las marejadas, fenómeno natural que ha generado consultas por parte de turistas y algunos cambios en las reservas.

“Hasta el momento no hay más allá del 10% (de cancelaciones). Yo creo que en el curso de la tarde o mañana en la mañana, cuando se den los informes reales de las marejadas y sabremos qué es lo que va a pasar. O sea, dependemos del informe que entregue la Armada", añadió.

Sobre el posible impacto de las marejadas en el evento, Pirola destacó la importancia económica y social de los fuegos artificiales para la región.

"Creo que lo más importante en este minuto es la seguridad de cada ciudadano. En ese sentido, si esto se suspende, creo que es por el bien del ciudadano, no por una maña. Hay que considerar que esto se ve a orilla del mar y la marejada arrastra gente”, dijo.

“Esperemos que el pronóstico cambie y mejoren las condiciones para poder llevar a cabo este macro evento que también es muy favorable para los comerciantes, para la hotelería, para la gastronomía, para toda esa gente", expresó Pirola.

En cuanto al panorama para enero, el presidente de Hoteleros se mostró optimista de que las marejadas no afectarán significativamente el flujo turístico más allá de los días inmediatos.

"Siempre estas marejadas son un ciclo de marejadas que son cuatro o cinco días y después eso merma. Entonces, en ese sentido, si es así, no debería afectar mayormente. O sea, hacia adelante no se ha escuchado ni consulta acerca de cancelación ni nada por el estilo", manifestó.

En esa línea, aseveró que "estas marejadas históricamente siempre han sido unos pocos días y esperamos que así sea y que no se vuelvan a repetir, por lo menos en todo el verano".

PURANOTICIA