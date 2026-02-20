Gremio de conductores de la región de Valparaíso levanta paro tras acuerdo por millonaria deuda de subvenciones

Tras intensas negociaciones entre el Ministerio de Transportes y el gremio de conductores, este viernes se confirmó un acuerdo que permitió levantar el paro que mantenía sin locomoción colectiva a diversos sectores de la provincia de Marga Marga.

La información fue ratificada por Óscar Cantero, presidente de la Confederación de Transporte Terrestre de la Región de Valparaíso, quien detalló que el compromiso establece el inicio del pago de las subvenciones adeudadas a partir de la próxima semana.

“Hoy durante toda la mañana hemos estado en contacto con el Ministerio de Transporte Central y con el Seremi de Transporte para destrabar esta situación, la cual se llegó a un acuerdo, de que desde la próxima semana se le empieza a pagar los subsidios pendientes”, señaló el dirigente.

Producto del entendimiento, se canceló la paralización y también la caravana de microbuses que estaba programada para realizarse por las calles de Peñablanca, Villa Alemana y Quilpué.

“Toda la movilización que estaba programada para hoy día en la tarde y lo de mañana, que también se estaba programando una caravana de buses en protesta por los subsidios que no se pagaban, queda sin efecto”, afirmó Cantero.

El dirigente recalcó además que no existe convocatoria vigente a extender la paralización, ya que el acuerdo fue confirmado por el Seremi de Transportes, Jean Pierre Ugarte, y contempla el inicio del pago de los montos adeudados a las empresas del sector de Villa Alemana, Belloto y Quilpué.

“En ese aspecto se descarta cualquier paro que está anunciado para estos días, por el hecho de que ya se llegó a un acuerdo y se le empiezan a pagar lo que el ministerio adeuda”, sostuvo.

Cantero añadió que la dirigencia se mantendrá atenta al cumplimiento del compromiso, con el objetivo de que los recursos no solo lleguen a los dueños de las máquinas, sino también a los conductores.

“Vamos a tener que conversar con las empresas para que le empiecen a pagar a los conductores también. Vamos a seguir trabajando para que esto funcione como corresponde y así la población no tenga el perjuicio de no tener locomoción colectiva para su labor diaria”, indicó.

Cabe recordar que la paralización generó la ausencia total de locomoción colectiva en distintos sectores de la provincia, afectando a cerca de 36 mil personas, según cifras entregadas por autoridades locales.

Finalmente, el presidente del gremio fue enfático: “En este momento ya no hay ninguna paralización de nuestro gremio de conductores”.

