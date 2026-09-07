Graves daños estructurales dejó un incendio que afectó a una vivienda en Zapallar

Un incendio estructural registrado en una vivienda del sector Las Castillas, en la localidad de Catapilco, movilizó a unidades de emergencia de Zapallar y comunas cercanas, logrando controlar el siniestro sin que se registraran personas lesionadas.

La emergencia fue reportada, en una primera instancia, como un posible incendio forestal en las inmediaciones del sector La Hacienda. Una patrulla mixta que se encontraba desplegada en Catapilco concurrió al lugar, constatando que se trataba de un incendio que afectaba una vivienda particular.

Hasta el sector llegó inicialmente personal de la 2ª Compañía de Bomberos de Zapallar, sumándose posteriormente voluntarios de la 1ª Compañía y unidades de abastecimiento y apoyo de los cuerpos de Bomberos de Nogales y La Ligua.

El trabajo coordinado de las distintas unidades permitió controlar el fuego y evitar que la emergencia continuara propagándose hacia otros sectores de la vivienda.

El inmueble presentó daños materiales y estructurales parciales, concentrados principalmente en el living y parte de un dormitorio adyacente. La vivienda no resultó destruida en su totalidad y no se registraron personas lesionadas.

El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, señaló que “desde el punto de vista de la gestión de una emergencia, lo relevante es la velocidad con que se logra verificar correctamente el siniestro, activar los recursos necesarios y generar las condiciones para contener su propagación. En este caso hubo una respuesta coordinada entre Bomberos, Carabineros, Seguridad Municipal y los equipos de apoyo, que permitió controlar el incendio sin personas lesionadas y evitar una afectación estructural mayor. Ahora corresponde que los organismos especializados desarrollen la investigación técnica que permita establecer con precisión el origen y la causa del siniestro”.

Paralelamente, personal del área social de la Municipalidad de Zapallar se constituyó en el lugar para realizar el levantamiento de antecedentes de los ocupantes de la vivienda y aplicar los instrumentos correspondientes para determinar las necesidades de apoyo derivadas de la emergencia.

PURANOTICIA