Graves ataques deja operativo nocturno contra el comercio ilegal de Viña: cuatro detenidos, desalojo de carpas e incautaciones

Violentos incidentes se generaron en los alrededores del Muelle Vergara de Viña del Mar, en el marco de un operativo que buscaba eliminar el comercio ambulante ilegal que se ubica en este punto del borde costero de la ciudad durante la temporada estival.

El operativo contó con la participación de funcionarios de la Policía Marítima, de Carabineros y de Seguridad Ciudadana del Municipio de Viña, quienes fueron atacados con objetos contundentes y golpes de parte de los comerciantes ilegales.

Producto de lo anterior, se establecieron los protocolos de restitución del orden público, operativo que permitió detener a cuatro antisociales, desalojar construcciones ilegales y carpas, además de la incautación de gran cantidad de alcohol y un arma blanca.

Cabe hacer presente que el procedimiento policial-municipal se desarrolló entre las 20:00 y las 0:00 horas, y que su objetivo era controlar el comercio ilegal y la venta no autorizada de alcohol, alimentos y presuntas sustancias ilícitas.

El capitán de Puerto de Valparaíso, capitán de fragata LT Jacob Silva, indicó que "en la fiscalización hubo agresiones al personal de Policía Marítima y Seguridad Ciudadana. Por ello, se establecieron los protocolos de restitución del orden público".

"La Autoridad Marítima reafirma su compromiso con la seguridad y continuará realizando este tipo de operativos para brindar orden y seguridad en al borde costero, particularmente en la temporada estival", sentenció la autoridad.

PURANOTICIA