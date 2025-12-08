Grave volcamiento de bus particular en la Ruta 68 genera importante congestión

Un grave accidente de tránsito se registró durante la tarde de este lunes en la Ruta 68, a la altura del kilómetro 35, en dirección hacia la costa. El incidente involucró el volcamiento de un bus de transporte particular, lo que ha generado una importante alteración en el flujo vehicular.

El vehículo mayor, aparentemente un bus que trasladaba pasajeros de regreso desde las celebraciones del Santuario de Lo Vásquez, sufrió un volcamiento, quedando la máquina inmovilizada en el sector.

Como consecuencia directa del siniestro, se ha implementado la restricción total de una pista de circulación de la autopista en el punto mencionado, lo que ha provocado una considerable congestión en el tramo.

Equipos de emergencia, incluyendo personal de salud, bomberos y Carabineros, se encuentran desplegados en el lugar para atender a los posibles lesionados y trabajar en el rescate y retiro del bus.

Se hace un llamado urgente a los conductores que se dirigen hacia la costa a extremar las medidas de seguridad, reducir la velocidad al acercarse al kilómetro 35 y considerar el uso de rutas alternativas para evitar el área afectada.

