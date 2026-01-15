Grave pero fuera de riesgo vital está un hombre que fue baleado en su casa en Quillota: tres delincuentes ingresaron a robar

Un hombre de 56 años se encuentra internado en el Hospital Biprovincial Quillota - Petorca luego de haber sido baleado en el marco de un robo con violencia contra su casa, hecho acontecido este miércoles en el sector de Rautén, comuna de Quillota.

Dos fueron los disparos que recibió la víctima al interior del domicilio asaltado, quien se encuentra con lesiones de carácter grave, pero fuera de riesgo vital y en recuperación en dependencias del establecimiento provincial de salud.

Tres sujetos ingresaron violentamente a la casa ubicada en el cruce de Rautén con Manzanar, donde se encontraron con el hombre, al que no dudaron en dispararle en una de sus extremidades, siendo trasladado de urgencia al centro asistencial.

Acerca del procedimiento, Carabineros informó a Puranoticia.cl que en el fundo del camino Manzanar, "un hombre, al escuchar ruidos al exterior de su domicilio, salió a verificar, encontrando el portón de ingreso forzado, instante en el que un sujeto efectúa disparos, hiriéndolo y lesionándolo en su pierna izquierda".

Asimismo, informaron que la víctima debió ser trasladada al Hospital Biprovincial de Quillota, donde fue diagnosticada con lesiones graves, sin riesgo vital.

En tanto, desde Seguridad Pública del Municipio de Quillota informaron que sus funcionarios prestaron colaboración en el procedimiento y que luego activaron rondas preventivas para dar con el paradero de los responsables del atraco.

