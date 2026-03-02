Grave accidente en Portal El Belloto de Quilpué: techo colapsa y cae sobre un stand

Una grave emergencia se registró a eso del mediodía de este lunes 2 de marzo en el Portal El Belloto, centro comercial ubicado en la comuna de Quilpué.

En dicho lugar se derrumbó parte del techo, cayendo parte de la estructura a un stand de Pandora ubicado a modo de isla en el establecimiento.

Hasta el lugar de los hechos concurrieron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad del Sol, que constataron que no hubo personas lesionadas.

Cabe hacer presente que a pesar de la grave emergencia, el centro comercial continuó funcionando mientras se evalúa lo ocurrido en el recinto.

PURANOTICIA