Grave accidente en Camino Internacional en Viña del Mar deja un fallecido y dos heridos graves

Un grave accidente de transito tuvo como escenario el camino internacional en la comuna de Viña del Mar a la altura del paradero 10 de Achupallas.

Según el relato de testigos un vehículo de color blanco que transitaba a exceso de velocidad impacta fuertemente y con gran fuerza contra la reja de una vivienda y posteriormente a eso derriba un poste en su totalidad.

El impacto dejó atrapados a los tres ocupantes del vehículo. Tras la llegada de voluntarios del Cuerpo de Bomberos se pudo constatar la muerte de uno de los ocupantes del vehículo mientras que otras dos personas fueron trasladadas a un centro de salud en estado grave.

Equipos de la SIAT de Carabineros trabajaba en el lugar para establecer las causas del accidente que conmovió al sector debido al fuerte estruendo que se sintió en el lugar tras el impacto.

PURANOTICIA