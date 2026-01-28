Grabación de un video para TikTok termina en robo de celular en turístico sector de Viña

Cuatro personas fueron detenidas luego de protagonizar el robo de un teléfono celular a un grupo de víctimas que se encontraba grabando un video para TikTok en Viña del Mar. El hecho se registró en el sector de Caleta Abarca.

Según informó BioBioChile, mientras las personas realizaban la grabación para la red social, un grupo de delincuentes apareció en el lugar y les arrebató el celular que estaban utilizando. Tras lo ocurrido, la situación fue denunciada a personal de Seguridad Ciudadana.

Funcionarios municipales llegaron rápidamente al sitio, logrando retener a cuatro de los involucrados en el delito. Posteriormente, los sujetos fueron entregados a Carabineros, quienes concretaron su detención.

El procedimiento permitió además la recuperación del teléfono celular sustraído, cerrando el operativo sin personas lesionadas.

(Imagen: BiobioChile)

