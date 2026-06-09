Gore y Corfo alinean estrategias para potenciar el desarrollo económico de la V Región

Con el firme propósito de fortalecer la economía local y avanzar en una estrategia de desarrollo sostenible para la región de Valparaíso, el director regional de Corfo, Samuel Chávez, sostuvo una productiva reunión de trabajo con el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, instancia orientada a alinear visiones y coordinar criterios estratégicos para el crecimiento de la zona.

Durante el encuentro, las autoridades abordaron los principales desafíos económicos que enfrenta el territorio, destacando la necesidad de impulsar la innovación, el emprendimiento y la diversificación productiva como ejes clave para el crecimiento sostenible.

El gobernador Mundaca destacó la importancia de avanzar en una agenda conjunta que permita responder a las necesidades productivas del territorio, enfatizando el compromiso del Gobierno Regional con el fortalecimiento de las capacidades locales y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Por lo mismo, se mostró llano a traspasar recursos regionales al Comité Desarrollo Productivo Regional de Valparaíso para ejecutar y apoyar en forma directa el desarrollo y fomento de la Región a través de los programas ejecutados por Corfo.

Por su parte, el director Chávez señaló que "tenemos una región con enormes oportunidades de crecimiento, talento emprendedor y sectores productivos con gran potencial. Nuestro desafío es articular esfuerzos para que esas capacidades se traduzcan en más inversión, más innovación y más empleo para los habitantes de Valparaíso y obviamente para ello, el trabajo colaborativo con el Gobierno Regional es fundamental".

Ambas autoridades coincidieron en la importancia de establecer una coordinación permanente que permita potenciar instrumentos de fomento, apoyar la reactivación económica y promover un desarrollo más equitativo y sostenible.

Como resultado de la reunión, se comprometieron a trabajar de manera conjunta en iniciativas que impulsen la innovación, la productividad y la generación de empleo, contribuyendo así al bienestar de los habitantes de la región de Valparaíso.

PURANOTICIA