Gore de Valparaíso lanza Comité de Apoyos y Cuidados para avanzar en plan 2026–2027

Este miércoles 25 de marzo sesionó, tras su consolidación, el Comité Regional de Apoyos y Cuidados (CRAC), impulsado por el Gobierno Regional de Valparaíso, a través de su División de Desarrollo Social y Humano (Didesoh), instancia de articulación intersectorial y de conducción estratégica, cuyo objetivo es avanzar en la formalización de una gobernanza regional en materia de cuidados que cuente con una amplia participación de actores.

Esta sesión del CRAC fue presidida por el gobernador Rodrigo Mundaca, quien presentó la propuesta metodológica del Plan Regional de Cuidados 2026–2027, incluyendo su estructura de gobernanza y el diseño del proceso de diagnóstico territorial, con el fin de iniciar formalmente su implementación.

Ante esto, señaló “hemos tenido una reunión con la mesa de coordinación de las cuidadoras de nuestra región, y hemos presentado el sistema de gobernanza de la labora de cuidados en la región de Valparaíso. Hoy día hay una política nacional que reconoce la labor de cuidados, y tenemos este compromiso de seguir trabajando en esta labor, y cómo somos capaces de escalarlo. Este es un trabajo imprescindible cuando tenemos un adulto mayor postrado o algún ser humano que tiene problemas de movilidad. Creemos que esta es una labor esencial hoy día en la sociedad chilena”.

Este Comité, una vez instalada su gobernanza, desarrollará el proceso de levantamiento, sistematización y análisis de la información para ejecutar una propuesta que permita orientar la oferta existente de cuidados, caracterizar la demanda y necesitada de territoriales, detectar brechas de cobertura y accesos para Sistematizar iniciativas en distintas etapas del ciclo de inversión Este proceso será desarrollado en coordinación con municipios, servicios públicos y organizaciones sociales.

El CRAC se encuentra presidido por el gobernador regional de Valparaíso, y está conformado por la División de Desarrollo Social y Humano (Didesoh) del Gobierno Regional; la seremi de Desarrollo Social y Familia; la seremi de la Mujer y la Equidad de Género; la seremi de Salud; la seremi del Trabajo y Previsión Social; la seremi de Vivienda y Urbanismo; unidad regional Subdere; Senama; Senadis; representantes del Consejo Regional (Core); representantes del Consejo de Rectores de Valparaíso (CRUV); representantes de asociaciones municipales y diversas organizaciones de cuidado que están compuestas, principalmente, por mujeres cuidadoras.

Esta iniciativa, que se enmarca en el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, así como en coherencia con la Estrategia Regional de Desarrollo de Valparaíso 2025-2035, tendrá también entre sus funciones asesorar al Gobierno Regional en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas e inversiones relacionadas con los cuidados y apoyos; promover la articulación intersectorial entre organismos públicos, la sociedad civil y actores privados.

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