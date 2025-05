Gore de Valparaíso entrega financiamiento por $119 millones para apoyar a deportistas

El Consejo Regional (Core) de Valparaíso aprobó una inversión de más de $119 millones, a través del Fondo de Vinculación con la Comunidad, para apoyar a deportistas de la región en competencias nacionales e internacionales durante el año 2025.

En primera instancia se aprobó el proyecto, denominado «Sueños Sin Límites: Fortaleciendo el Deporte Paralímpico en la Región», del Club Deportivo Team Parasport, que busca que atletas paraolímpicos de diversas disciplinas cuenten con los recursos necesarios para su preparación, traslado, equipamiento especializado y asistencia técnica, permitiendo su participación activa en importantes instancias.

Junto a esto, se aprobó financiar el proyecto deportivo de la selección femenina y masculina de básquetbol de la Universidad de Viña del Mar, quienes podrán representar a Chile en el Mundial Universitario FISU que se desarrollará en Alemania.

Respecto a esta aprobación, el gobernador Rodrigo Mundaca comentó que "hoy día son 75 deportistas que van a contar con el apoyo del Gobierno Regional, en particular los 25 integrantes de los equipos femeninos y masculinos del básquetbol universitario de la U. de Viña del Mar que son campeones hace muchos años y que hoy día nos van a representar en el Mundial de básquetbol universitario en Alemania, muy orgulloso de ellos, orgulloso que exista tanto talento deportivo en nuestra región. Saludar también a los deportistas paraolímpicos Parasport, 50 deportistas que también van a poder participar en distintas competencias y que nos van a representar de la mejor manera y que también nos sentimos sumamente orgulloso”.

De la misma forma, la máxima autoridad regional resaltó que “también me siento orgulloso que el Gobierno Regional de Valparaíso y los consejeros regionales entiendan, al igual que yo, la importancia que tiene el deporte, como lo digo siempre, para alejar a los jóvenes del flagelo de la droga, para recuperar espacios públicos, pero además porque el deporte nos enseña a trabajar en equipo, colaborativamente y por tanto en este sentido no hay barreras, no hay distingo, que impida que los votos y el compromiso con el deporte esté siempre presente en este cuerpo colegiado”.

En cuanto al apoyo a los deportistas de alto rendimiento del Club deportivo Team Parasport, este financiamiento permitirá a 18 deportistas de Fútbol PC participar en la Liga Nacional; seis atletas recibirán equipamiento técnico y apoyo en su preparación para el Campeonato Nacional, así como también los representantes de natación para el Campeonato Nacional de la disciplina y en los Juegos Parapanamericanos Juveniles, facilitando implementos especializados y ayudas para su movilidad.

Además, los deportistas de Powerlifting recibirán equipamiento y apoyo logístico para competir en la World Cup; una destacada atleta de triatlón contará con equipamiento para su participación en competencias nacionales; 12 rugbistas paraolímpicos recibirán implementación deportiva para asistir al Campeonato Nacional; un deportista de Standing Tenis Adaptado podrá participar en el torneo internacional en Japón, y un atleta de surf adaptado recibirá una tabla a medida para competir en el Campeonato Nacional.

Martina Villareal, deportista de paranatación, agradeció este apoyo señalando que “es muy importante, ya que no todos contamos con los mismos recursos para hacer este deporte que es exigente. Se agradece mucho el apoyo, sobretodo que este año tendremos muchas competencias. Ahora estamos enfocados en los Parapanamericanos juveniles que se van a realizar acá en Santiago”.

Cabe señalar que todas las actividades están respaldadas por federaciones deportivas oficiales y se desarrollarán en recintos acreditados, garantizando altos estándares técnicos y organizativos.

El consejero regional Javier Venegas, presidente de la comisión de Deporte, Cultura, Educación, Arte y Patrimonio, puntualizó que "para nosotros es muy importante seguir con la línea 3 aportando, ayudando y colaborando con los deportistas de nuestra región. Sabemos que lo que estamos haciendo es solo un granito de arena, el gran trabajo y sacrificio es parte de ellos y nosotros lo que hacemos desde acá es colaborar con los recursos, a veces para que puedan salir al extranjero como el caso de los deportistas de la Universidad de Viña del Mar que nos van a representar en Alemania y también implementación deportiva como es para Parasport, 50 deportistas paraolímpicos”.

Así, la delegación Nacional universitaria chilena que participará en el Mundial Universitario de Básquetbol - FISU Alemania 2025, está compuesta por: 24 deportistas universitarios (12 hombres y 12 mujeres), seleccionados según criterios deportivos, tendrán la oportunidad de representar a la región y al país en una competencia de nivel mundial.

Benjamín Aguilera, seleccionado de básquetbol de la U. de Viña del Mar, agradeció este apoyo y comentó que “sin esta ayuda no sería posible ir a competir a Alemania. Nuestras expectativas son muy altas, dejar el nombre más que de la universidad, vamos a representar a Chile”.

